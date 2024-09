In arrivo la Corsa del Pane Genzanese

In arrivo domenica 22 settembre 2024, l’XI Corsa del Pane Genzanese, organizzata dall’associazione Genzano Marathon ASD, con il patrocinio del Comune di Genzano di Roma. L’evento fa parte del circuito podistico “In Corsa Libera” come tappa numero sedici e rientra oltretutto nel circuito dei Castelli Romani. L’evento è inserito nel programma della tradizionale Festa del Pane Casareccio, un inno alla tradizione, giunta quest’anno alla sua 36° edizione.

La gara sarà intitolata alla memoria di Vittorio Mignucci, amico e collaboratore della società dei castelli. “Siamo contenti di intitolare la gara al nostro caro amico Vittorio Mignucci, da poco scomparso, che è stato un grande promotore di tutte le attività di Genzano e dintorni, nonché fondatore della sezione Avis di Genzano – commenta Giovanni Vitale presidente della Genzano Marathon – Vi aspettiamo numerosi il 22 settembre, ci troverete al Circolo del Tennis nei pressi di Piazza Tommaso Frasconi. Ringrazio in anticipo tutti coloro che verranno a trovarci e quelli che stanno collaborando per la riuscita dell’evento”.

Un percorso definito “Urban Trail”, accompagnerà per 9,500 km i runners tra le strade cittadine passando nei luoghi più panoramici e interessanti del territorio. Si correrà infatti sulla famosa via dell’infiorata, tra i viali alberati dell’Olmata, all’interno del Palazzo Sforza Cesarini per poi correre all’interno del parco dove si potranno osservare degli scorci meravigliosi sul Lago di Nemi. Oltre alla corsa competitiva, c’è spazio anche per non competitiva di 10 km ed una camminata di circa 12 km da Genzano a Nemi andata e ritorno, per tutti, tra i boschi del Parco, lungo il cratere vulcanico del Lago di Nemi fino a Fontan Tempesta.

Il ritrovo è alle 7.00 presso Circolo del Tennis di Genzano di Roma sito in Via Don Nazario Galieti, 26-28, in prossimità della piazza principale di Genzano di Roma (Piazza Tommaso Frasconi). Per maggiori informazioni consultare il regolamento QUI