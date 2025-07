In arrivo nuovi incentivi “automipiego” per giovani tra 18 e 35 anni

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Continua l’iter che vedrà un intervento da parte del Governo, a sostenere forme di autoimprenditorialità, con importanti incentivi per il mondo del lavoro autonomo, professionale e autoimpiego, avendo come punto principale di riferimento il mondo dei NEET e le disabilità.

Ricordiamo che i NEET sono quei giovani nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano e non svolgono alcuna attività.

A questo fenomeno –che poi si traduce in disagio sociale- il Governo vuole dare una risposta. Il Decreto di attuazione degli incentivi per l’autoimpiego è stato sottoscritto.

Ora deve sottostare ancora a dei passaggi per poi essere presentato ufficialmente e pubblicamente e si potranno “leggere” i dettagli degli interventi che, dalle prime informazioni, vedranno l’Ente Nazionale del Microcredito avere un ruolo strategico e centrale in azioni di accompagnamento e tutoraggio delle forme di autoimprenditorialità.

In linea generale possiamo già dire che il contributo finanzierà tutto il percorso di formazione e di consulenza per l’avvio di nuove attività, avendo come riferimento giovani tra i 18 e i 35 anni disoccupati, inattivi o con fragilità sociali. Ovviamente poi bisognerà “leggere” per bene le condizioni e le modalità per accedere a questi incentivi.

Come più volte sostenuto, il problema della formazione imprenditoriale per chi avvia una nuova attività è sempre più essenziale.

Non è possibile avviare una start up senza una adeguata preparazione.

Questo problema è stato affrontato anche nell’ultimo Tavolo tecnico della Confesercenti a Latina ed iniziative in tale direzione dovranno essere prese fin da subito.