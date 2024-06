In Artico alla scoperta del cambiamento climatico, la spedizione supportata dal Caboto di Gaeta

Bisogna ripensare ad uno sviluppo sostenibile e considerare che l’Artico non è un luogo uguale agli altri, ma uno dei motori del clima del pianeta. A bordo della barca a vela “Moondance”, un gruppo di esperti e volontari delle Associazioni Gate to The Artic e AIPU sono partiti per scoprire quanta plastica c’è in mare e quanto si stiano trasformando gli habitat e la vita degli esseri viventi a causa del cambiamento climatico. La spedizione, con il supporto del Dipartimento di Scienza della Terra e dell’Ambiente dell’Università “Federico II” di Napoli, dell’Istituto Oceanografico di San Diego, dell’ITS Academy Giovanni Caboto di Gaeta e della Lega Navale di Sperlonga, è partita proprio alla volta di mete dove la plastica non dovrebbe esserci, ma dove il riscaldamento globale potrebbe manifestarsi in maniera più importante che in altre.