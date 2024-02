In attesa del “Nuovo Fondo Piccolo Credito” a tasso zero, della Regione Lazio. Supporto dello Sportello Confesercenti Latina.

Economia e società

A cura di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it



Siamo in attesa della riapertura del “Nuovo Fondo Piccolo Credito” della Regione Lazio ed erogato da “Fare Lazio” per tramite dell’Artigiancassa Spa.

È questo uno strumento finanziario molto importante ma non è un “pronto cassa” bensì un bando, cui bisogna rispondere presentando un progetto di investimento.

Obiettivo è quello di supportare finanziariamente le piccole imprese, attività commerciali ed artigiane e i liberi professionisti per piccoli importi.

Importante è che le attività che ne facciano richiesta siano già operative e con un minimo di storia finanziari alle spalle che, traducendo, significa avere minimo due bilanci (o rendiconti) presentati.

Trattasi di un finanziamento (una volta approvato il progetto) a tasso zero della durata di 60 mesi con un preammortamento di 12 mesi. Questo permette all’impresa un po’ di ossigeno.

Gli importi minimi richiedibili sono di 10 mila euro fino ad un massimo di 50 mila euro; ovviamente tutto è rapportato dal Progetto, Business Plan e dalla storia finanziaria dell’azienda.

L’elemento essenziale è proprio questo: elaborare una precisa e puntuale documentazione amministrativa e contabile, un progetto valido e sostenibile.

Attenzione che l’unico problema insormontabile è la presenza di problemi in centrali rischi.

Il progetto che si andrà a presentare non potrà essere al di sotto di 10 mila euro.

Possono accedere al finanziamento le Micro, Piccole e Medie Imprese, i Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica e i Liberi Professionisti.

Le attività interessate devono avere o intendere aprire, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, una sede operativa nel Lazio ed avere un’esposizione complessiva limitata a 100.000,00 euronei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza.

Cosa importante è che le imprese-attività beneficiarie del presente bando, devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell’Avviso quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC.

Presso lo Sportello Confesercenti di Latina, in Via Eugenio di Savoia 5 – Tel. 0773.284550 / Cell. 331.8659785– segreterialatina@confesercentilazio.com – è possibile avere una consulenza ed un accompagnamento alla redazione del progetto e presentazione. È bene predisporre il tutto in tempo, affinché poi non si incorra nel problema dell’esaurimento fondi.