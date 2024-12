In auto a Roma con sei chili di hashish, arrestato un 30enne di Latina

Un 30enne di Latina è stato arrestato a Roma in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane viaggiava in auto nella Capitale quando è stato fermato durante un normale posto di controllo da parte dei militari. E’ proprio in quel momento che è stata fatta la scoperta: diversi panetti di hashish dal peso totale di 6kg occultati nell’auto.

Per il 30enne pontino è scattato l’arresto, con il giudice che ha convalidato il fermo e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel frattempo proseguono le indagini dei militari per capire se dietro al giovane ci sia una vera e propria organizzazione.