In auto con 200gr di hashish, arrestati tre giovani a Scauri

Tre giovani ragazzi sono stati arrestati dagli uomini della Guardia di Finanza di Formia dopo esser stati sorpresi con circa 200gr di hashish e del materiale usato per il confezionamento e per il peso della sostanza. I finanzieri, nell’ambito di mirato servizio di controllo economico del territorio sul lungomare di Scauri, hanno fermato un veicolo sospetto sul quale viaggiavano tre giovani.

Durante il controllo, i militari hanno notato immediatamente un pacco ambiguo riposto sotto il sedile lato passeggero, rivelatosi poi contenere circa 200 gr. di hashish. Perquisizione che si è poi spostata presso le abitazioni dei tre, dove sono stati ritrovati un bilancino di precisione ed un coltello con ancora sopra residui dello stupefacente destinato a rifornire il mercato illegale della zona.

Per questo, l’Autorità Giudiziaria, ha disposto per i tre fermati la misura restrittiva degli arresti domiciliari ed al sequestro dell’auto con la quale viaggiavano i 3, la sostanza e tutto il necessario usato per il peso e per il confezionamento.