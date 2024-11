In auto con arnesi da scasso e refurtiva, in tre denunciati ad Aprilia

Sono stati sorpresi dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia mentre giravano a bordo in un’auto con arnesi da scasso e generi alimentari rubati poco prima in una pasticceria della zona. Sono stati denunciati per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, le tre persone fermate a bordo del veicolo: un 47enne attualmente sottoposto all’obbligo di firma, un 42enne e una donna di 40 anni, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso del controllo, i Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dei tre, hanno deciso di approfondire gli accertamenti, eseguendo una perquisizione veicolare. Un’ispezione che ha permesso di rinvenire strumenti atti allo scasso e generi alimentari, asportati poco prima da una pasticceria del luogo.