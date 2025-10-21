In auto con mazze, tirapugni e fumogeni: denunciati due ultras del Latina

In auto avevano tirapugni, mazze e fumogeni. E’ per questo motivo che due ultras legati a gruppi di tifoseria organizzata del Latina Calcio sono stati denunciati dagli agenti della Questura di Latina. Gli uomini della Polizia hanno sorpreso i due giovani durante un controllo stradale predisposto in vista di due partite ad alto rischio, previste domenica a Formia e Terracina, dove erano attesi tifosi rivali.

L’episodio si è verificato nell’ambito di un piano di sicurezza rafforzato, messo in atto dalla Questura di Latina proprio per prevenire possibili disordini tra le tifoserie. Durante uno dei controlli, una pattuglia della Squadra Volante ha fermato un’autovettura sospetta sulla quale si trovavano i due giovani, successivamente identificati e perquisiti.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti tirapugni, fumogeni e altri oggetti potenzialmente pericolosi. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre per i due è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per chiarire se l’episodio sia legato a possibili azioni violente in occasione degli incontri sportivi. L’attenzione resta alta sul fronte della sicurezza negli stadi e nei contesti collegati al tifo organizzato.