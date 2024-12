In auto con otto grammi di crack, denunciato albanese

Circa 8 grammi di crack, suddivisi in più involucri, sono stati sequestrati nella notte ad Aprilia, durante un controllo stradale. La droga è stata trovata in possesso di un uomo di 30 anni, di nazionalità albanese e senza fissa dimora, che si trovava alla guida di un’autovettura. Il veicolo appartiene a un uomo di 48 anni della provincia di Latina, già noto alle forze di polizia.

La perquisizione, eseguita dai Carabinieri, ha portato al rinvenimento della sostanza stupefacente, che è stata immediatamente sequestrata. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il materiale sarà sottoposto a test di laboratorio per determinarne la composizione e la quantità.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con il traffico di droga nella zona.