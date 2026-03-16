In auto con sfollagente e coltello, due denunce a Latina

Uno sfollagente, una chiave a pappagallo e un coltello multiuso. Sono questi gli oggetti trovati dai Carabinieri durante un controllo straordinario del territorio a Latina, nell’ambito dei servizi ad “alto impatto” messi in campo per prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il traffico di sostanze stupefacenti.

Durante un posto di controllo i militari hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo. L’atteggiamento sospetto di due passeggeri ha spinto i carabinieri ad effettuare una perquisizione personale. I controlli hanno portato al ritrovamento degli oggetti atti ad offendere. Un 31enne, residente a Latina, aveva con sé uno sfollagente e una chiave a pappagallo, mentre un 30enne residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso.

Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.