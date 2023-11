In auto sull’Appia con un panetto di hashish, nei guai un 41enne

E’ stato fermato sull’Appia a Monte San Biagio per un normale controllo di routine, lì i militari della Tenenza di Fondi hanno rinvenuto, sotto la leva del cambio dell’auto, un panetto di hashish da circa 100gr. A finire nei guai un 41enne di Terracina proveniente da sud, apparso sin da subito molto nervoso e agitato di fronte ai carabinieri.

Per lui è scattato l’arresto con il PM di turno che ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata di domani.