In calo gli iscritti nelle scuole di Latina, Tesone: “Investire dove serve”

Questa mattina, in Commissione Pubblica Istruzione nelle aule del Comune di Latina, l’assessore Francesca Tesone ha illustrato i dati sul dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Un momento importante per capire come la città si sta preparando ad affrontare le sfide legate al calo demografico nel settore scolastico.

L’assessore Tesone ha spiegato che a Latina si registra un calo di iscritti di circa 328 studenti rispetto allo scorso anno scolastico, coinvolgendo tutte le fasce d’età, dall’infanzia alle scuole secondarie di primo grado. Questo calo ha già portato all’attuazione di un dimensionamento che entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre, per l’anno scolastico 2025-2026. Una buona notizia, secondo Tesone, è che le nuove linee guida della Regione Lazio non prevedono ulteriori riduzioni del dimensionamento per il 2026/2027. La Regione ha infatti ridotto le dirigenze in tutto il territorio, trovando un equilibrio tra le autonomie scolastiche, che ora sono complessivamente 679.

“Nonostante questa situazione – spiega l’assessore – abbiamo un anno di tempo per investire dove serve davvero, lavorando su territorio per costruire insieme una rete scolastica che guarda al futuro cercando di gestire il calo demografico e non subirlo”. L’obiettivo dunque è gestire il calo demografico senza subirlo passivamente, ma pianificando strategie che possano garantire servizi di qualità per i bambini e le famiglie.