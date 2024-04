In campo al Francioni per aiutare la SOS Villaggi dei Bambini

Polsoccer, Cuori Nero azzurri pontini – squadra composta dall’Amministrazione comunale di Latina – e la Nazionale All Star Sosia: queste le tre squadre che scenderanno in campo il 27 maggio alle ore 10:00 allo Stadio “Domenico Francioni” di Latina per l’importante appuntamento con la Partita della solidarietà, organizzata da SOS Villaggi dei Bambini con il Patrocinio del Comune di Latina.

Dopo i successi del 2023, a Benevento e Crotone, e il recente appuntamento a Terni, arriva anche a Latina l’appuntamento sportivo che richiama i valori dello sport: gioco di squadra, determinazione, integrazione tra i valori che verranno condivisi con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del territorio, in una giornata simbolica per i loro diritti in Italia. Il 27 maggio, infatti, giornata in cui si disputerà la competizione sportiva, ricorre l’anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, rendendo vincolante per ogni iniziativa governativa il rispetto dei diritti fondamentali dei bambini e la loro protezione. In tutto il mondo, ad oggi, sono 196 gli Stati che hanno provveduto alla ratifica del documento.

La Partita della solidarietà vedrà tra i protagonisti, non solo volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche i valori che caratterizzano da sempre il lavoro dell’Organizzazione: impegno, fiducia, futuro.

L’evento, promosso da SOS Villaggi dei Bambini in collaborazione con l’US Acli di Latina e con il Patrocinio del Comune di Latina, mira a sostenere i progetti educativi che l’Organizzazione realizza attraverso i suoi Programmi e i Villaggi SOS presenti in Italia a favore di centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che vivono momenti di forte vulnerabilità.

Il 27 maggio sarà una giornata da vivere all’insegna delle riflessioni importanti e dell’impegno concreto. Proprio in nome dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza riconosciuti dalla Convenzione ONU e con il coinvolgimento delle scuole del territorio, saremo uniti nel mandare un messaggio di pace, solidarietà e vicinanza a tutti i bambini che vivono in zone di conflitto, per questo motivo la partita verrà aperta con la bandiera della pace che anticiperà il calcio di inizio. Per questa occasione, allo Stadio “Domenico Francioni” verranno aperti per gli spettatori la Tribuna coperta e la gradinata.

Tutti insieme, secondo il principio “il poco di tanti da mettere in comune”, per sostenere i progetti educativi a favore dei bambini e i ragazzi seguiti attraverso i Programmi e Villaggi SOS, che permettono loro di ricevere un’educazione adeguata a crescere, praticare attività sportive e pensare al futuro con fiducia.

Prima del calcio di inizio, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, si svolgeranno delle attività di intrattenimento che vedranno come protagonisti i tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazzi che potranno raccontare attraverso rappresentazioni, messaggi, contenuti e materiali dedicati, il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dal loro punto di vista.

Il costo simbolico del biglietto è di 5€ (inclusa prevendita). Le prevendite saranno disponibili a breve, tramite il circuito Ciaoticket. L’intero ricavato sarà devoluto a favore dell’Organizzazione.

Si ringrazia il Sindaco del Comune di Latina, Matilde Celentano, l’Assessore alla Scuola Francesca Tesone e l’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Andrea Chiarato, per aver sostenuto e reso possibile questa iniziativa di così alto valore sociale.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata dal 1949 affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 2.5 milioni di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie.

Opera da 60 anni in Italia, dove promuove i diritti di oltre 47.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 900 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.