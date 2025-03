Nascondeva in casa un fucile doppietta calibro 12, quattro cartucce dello stesso calibro e due proiettili, di cui uno calibro 30.08 e l’altro non identificato, senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo, un uomo di 63 anni di Aprilia è stato denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e munizionamento.

La scoperta è avvenuta durante una perquisizione domiciliare e personale eseguita dai carabinieri di Aprilia, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina.