In Comune si è insediato il Consiglio delle Bambine e dei Bambini

Si è insediato, questa mattina, il Consiglio delle Bambine e dei Bambini del Comune di Latina. La cerimonia, coordinata dal presidente dell’assise civica Raimondo Tiero, è avvenuta nell’aula consiliare alla presenza del sindaco Matilde Celentano, di Salvatore Ciccone, delegato dall’assessorato all’Ambiente della Regione Lazio, di Marta Letizia, referente regionale del progetto, e della facilitatrice Emilia De Nardis. Presenti anche il vice sindaco Massimiliano Carnevale, gli assessori Francesca Tesone, Andrea Chiarato, Franco Addonizio, Michele Nasso e Annalisa Muzio, e i consiglieri comunali Francesca Pagano, delegata del sindaco al Consiglio delle Bambine e dei Bambini, Serena Baccini, Roberto Belvisi, Nicola Catani, Federica Censi, Damiano Coletta, Floriana Coletta, Valentina Colonna, Giuseppe Coluzzi, Giuseppe Coriddi, Claudio Di Matteo, Daniela Fiore, Fausto Furlanetto, Nazzareno Ranaldi, Renzo Scalco e Vincenzo Valletta.

Il Consiglio dei giovani cittadini, composto da 12 bambine e 12 bambini estratti tra gli alunni delle classi 4° e 5° elementari degli otto istituti scolastici della città che hanno aderito al progetto, è stato accolto con un armonioso rituale che ha previsto, dopo l’Inno d’Italia, la consegna da parte del sindaco Celentano, degli assessori e dei consiglieri di una pergamena riportante la Carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e una maglietta con il logo del Comune e i nominativi dei neo piccoli consiglieri.

Di seguito l’elenco dei componenti del Consiglio delle Bambine e dei Bambini:

Flavio Morini, Diletta Debora Iactu e Giorgio Di Spirito dell’istituto comprensivo “Volta”; Ludovica Croce, Matteo Ciccone e Lucrezia Monforte del “Don Milani”; Sara Filipponio, Mirko Parziale e Alessio Bevilacqua del “Manuzio”; Alessandra Montemurro, Andrea Bertizzolo e Rebecca D’Alessio del “Da Vinci-Rodari”; Martina Montini, Francesca Falco e Matteo Bifulco del “Frezzotti-Corradini”; Vittoria Ghedin, Filippo Di Giorgi e Alessandro Arcese del “Tasso”; Matteo Favaretto, Stella Linardi e Flaminia Savo del “Cena”; Paolo Milanese, Federico Tartaglia e Noemi Mendillo del “Castelnuovo”.

Il sindaco Celentano, rivolgendosi ai consiglieri bambini ha espresso grande gioia ed emozione: “Il compito che andate a ricoprire – ha affermato la prima cittadina – è fondamentale, perché con il ruolo che avete accettato contribuirete a disegnare il futuro della nostra città. Ogni giorno, osservando il mondo che vi circonda, potrete portare in questa importante sala che è l’aula consiliare, luogo fondamentale per la democrazia e la partecipazione civica, la vostra curiosità e le vostre domande, per trovare insieme le risposte. Il Consiglio comunale è un luogo in cui le idee si incontrano e si confrontano. Siete chiamati a discutere e a proporre, a lottare per i vostri diritti e a condividere le vostre visioni. Imparerete ad amare un progetto e a tirare fuori le unghie per difenderlo, imparerete l’importanza di lavorare in squadra e che cos’è il senso di responsabilità, quello che non vi farà mancare gli appuntamenti perché avete preso un impegno con la città”.

Nel corso della seduta, la consigliera Pagano ha ricostruito il percorso che ha portato alla riattivazione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, istituito per la prima volta nel 2019. “Mi impegnerò, nel mio ruolo di consigliera delegata, affinché i giovani consiglieri possano regolarmente incontrare non solo il sindaco, ma anche gli assessori, i presidenti delle commissioni consiliari e tutti i consiglieri comunali nel corso degli anni. Questo permetterà ai bambini di esprimere direttamente le loro idee, opinioni e soprattutto le loro proposte a tutta l’amministrazione, contribuendo in modo significativo alla vita e al cambiamento della nostra città”, ha sottolineato la consigliera Pagano.

Nel proseguimento dei lavori, i bambini hanno avuto la possibilità di presentarsi, di raccontare come hanno interpretato il ruolo di consigliere e come intenderanno portare avanti il loro incarico.

La seduta si è sciolta con un grande “in bocca al lupo” da parte del Sindaco.

Il Consiglio delle Bambine e dei Bambini si riunirà nuovamente il prossimo 31 ottobre presso la biblioteca “Aldo Manuzio”.