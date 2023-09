In Corsa Libera, a Rocca di Papa trionfa Noro

Si è svolta domenica 10 settembre 2023 la corsa “Le Antiche Fontane del Borgo”, diciassettesima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

A salire sul podio dopo un percorso di 10 chilometri, tra vicoli e scorci del centro abitato con le sue caratteristiche fontane, è stato Matteo Noro della asd Piano Ma Arriviamo in 00:35:58. Secondo classificato Daniele Ferrante della Lazio Atletica Leggera in 00:36:29 e terza piazza per Emanuele Battaglia della Runforever Aprilia con 00:36:36. Per le donne prima Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia, seconda Lucilla Zenobi della Roma Ecomaratona e terza Graziella Diara della Spartan Sport Academy.

L’evento è stato egregiamente curato dalla Podistica Rocca di Papa del presidente Vito Carnevali, in collaborazione con Odv Avis Comunale Rocca Di Papa, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rocca di Papa e sotto l’egida della Fidal Lazio.

“Anche questo anno “Le Antiche Fontane del Borgo ” ha contribuito a far conoscere il nostro bellissimo paese – commentano dall’organizzazione – Un grande ringraziamento va alle autorità comunali presenti e al Comune stesso che ha permesso tutto ciò, alla Polizia locale che ha magistralmente regolarizzato la viabilità che ha permesso la realizzazione della corsa, alle associazioni di volontariato, alla Protezione Civile che ha vigilato nei punti cruciali ed a tutti i membri della Podistica Rocca di Papa che si è adoperata alla riuscita della manifestazione”.

Ad animare l’evento, la collaborazione di associazioni locali, come l’Avis e gruppi artistici, come la formazione “I Cavalieri dell’Orcatura”, e personaggi in costume, che hanno contribuito a rendere ancora più caratteristica la competizione sportiva. Ricordiamo che l’evento è il terzo appuntamento delle sei gare che compongono il Circuito dei Castelli Romani, inserite all’interno di In Corsa Libera con lo scopo di promuovere le corse che si svolgono nell’area dei Castelli.