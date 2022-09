In Corsa Libera, a Velletri il 29esimo Giro Podistico delle Vigne

Si terrà a Velletri domenica 2 ottobre, il Giro Podistico delle Vigne, tredicesima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”. L’evento si svolgerà sotto l’organizzazione della A.S.D. Nissolino Atletica Velletri, con il patrocinio del Comune di Velletri, della Regione Lazio, del Coni e sotto l’egida del Comitato Regionale Fidal Lazio.

Un grande ritorno per la 29^ edizione della corsa su strada, competitiva a carattere regionale sulla distanza di km 9,400.

“Il Giro podistico delle Vigne ha fatto parte della memoria collettiva della nostra comunità per quasi trenta anni, entrando a far parte delle tradizioni veliterne che tutti i cittadini si aspettavano si ripetesse ogni anno – commenta il Sindaco di Velletri Orlando Pocci – Una manifestazione che iniziata in sordina aveva poi con gli anni ottenuto successi sempre più importanti sino a diventare manifestazione simbolo che è stata capace d’unire la forza dello Sport con la forza del Lavoro. La vigna come metafora della vita, del lavoro, del sudore ma anche delle soddisfazioni con il raccolto che si trasforma in nettare degli Dei, stimato allo stesso modo dalla letteratura e dai palati. Per vari motivi questa tradizione s’interrompeva circa quindici anni fa e nonostante le tante richieste non si era, sino ad oggi, trovato il modo di una ripartenza. Ma era questo, forse, il miglior momento per ripartire, subito dopo il periodo pandemico, quasi alle spalle, e con la speranza che possa questa stessa manifestazione contribuire ad una ripartenza da tutti attesa. L’inserimento di tale evento sportivo, fortemente legato al territorio di Velletri, nel programma della 91^ edizione della Festa dell’Uva e dei Vini, è motivo di soddisfazione ancora maggiore e sono sicuro che sarà il filo conduttore per riprendere in maniera duratura tale importante iniziativa.

Colgo l’occasione per ringraziare la Nissolino Atletica Velletri, artefice di questa ripartenza, come pure per salutare tutti coloro che vorranno ripartire con il Giro Podistico delle Vigne di Velletri”.

Il ritrovo è fissato in Piazza Cairoli alle ore 8; la partenza avverrà da via Menotti, adiacente la piazza, alle ore 10. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei primi 400 atleti che richiederanno di partecipare e avranno saldato la quota d’iscrizione. Il costo d’iscrizione è di 12 euro, entro e non oltre giovedì 29 settembre.

A distanza di quasi tre lustri torna a Velletri il “Giro podistico delle Vigne” – commenta il presidente del Comitato Regionale CONI Lazio Riccardo Viola – storica corsa su strada che per ventotto anni consecutivi ha permesso agli amanti del running di vivere un evento sportivo che ha sempre avuto il merito di esaltare le bellezze e le eccellenze del territorio. Dopo la lunga sosta, l’ASD Nissolino Atletica Velletri ha voluto fortemente riprendere questa bella tradizione podistica, così il prossimo 2 ottobre, in occasione della 919 Festa dell’uva e dei vini di Velletri, si tornerà a correre questa gara tanto apprezzata sia dai runner dei Castelli sia dai romani. Sono da sempre un uomo di sport con la vocazione della promozione territoriale, quindi provo grande soddisfazione quando un organizzatore decide di riportare in vita un evento di sport per tutti. Un grande plauso, dunque, agli organizzatori e sono certo che l’evento avrà un futuro roseo”.