In Corsa Libera, ad Anzio in scena la 10 km di Nerone

Tutto pronto per la 10 km di Nerone, gara podistica su strada che si disputerà il 22 giugno 2025 ad Anzio. Organizzato dall’A.S.D. Italia Sport Running, l’evento è valido come 12esima tappa del circuito Opes In Corsa Libera. La gara alla sua prima edizione è intitolata alla memoria di Angela Lepore e sarà patrocinata dalla Regione Lazio, dal Comune di Anzio e Nettuno e della Pro Loco Forte Sangallo. Gli atleti si sfideranno lungo un percorso veloce, pianeggiante e completamente asfaltato, che passerà per le principali piazze e strade della città. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 7.30, mentre la partenza è in programma per le ore 9.00 da Piazza Garibaldi. Durante la gara, i runners passeranno per Via Gramsci, il Castello di Nettuno, il Porto di Nettuno, Viale Mencacci e Via Ardeatina, fino allo stabilimento Rivazzurra, per poi proseguire lungo le Grotte di Nerone, la Riviera Mallozzi e il Porto di Anzio, per fare infine ritorno in Piazza Garibaldi, dove sarà posizionato l’arco d’arrivo. Al termine della gara la zona di arrivo in Piazza Garibaldi si trasformerà in un villaggio ricco di intrattenimento, spettacoli, premiazioni e ristoro finale.

“Sono molto soddisfatto per l’andamento delle iscrizioni – commenta Fabio Ferrami, presidente dell’A.S.D. Italia Sport Running – ad oggi abbiamo superato quota 400 iscritti complessivi, tra competitivi e non, con adesioni da tutto il Lazio e da alcune regioni limitrofe. Il tracciato, completamente chiuso al traffico -spiega Ferrami – si snoderà tra le vie panoramiche del territorio, offrendo un’esperienza sportiva e culturale unica nel suo genere. Inoltre il tracciato asfaltato e con pochi cambi di direzione è perfetto per tutti gli atleti che voglio superare i propri limiti ed è ideale per chi cerca il personal best. Tra i partecipanti, oltre ad atleti di livello nazionale, ci saranno anche famiglie e appassionati che vivranno una giornata all’insegna dello sport prendendo parte alla family walk”.

È previsto un ricco pacco gara per i partecipanti contenente maglietta tecnica personalizzata, drink energetici, alimenti e medaglia celebrativa. Sarà possibile iscriversi online fino al 20 giugno e salvo esaurimento pettorali, anche in loco il giorno della gara. Per maggiori informazioni scrivere a italiasportrunning@gmail.com o contattare il 338 3797492.