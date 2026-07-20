L’estate podistica dei Castelli Romani si prepara a vivere un nuovo appuntamento di grande interesse con la Corrimacere 2026 – Trofeo dei Santi Francesco e Teresa, manifestazione organizzata dalla Free Runners, guidata dal presidente Federico D’Amato.

L’evento è in programma sabato 25 luglio, con partenza alle ore 18.45, nella suggestiva località Macere di Artena (RM). La gara si svilupperà su un percorso di 9,9 chilometri, con partenza e arrivo presso il giardino antistante la Chiesa dei Santi Francesco e Teresa, in Via dello Sport 3.

La Corrimacere rappresenta un appuntamento molto atteso del calendario estivo e sarà valida come 13ª tappa del circuito In Corsa Libera, oltre a far parte del Circuito dei Castelli Romani, richiamando numerosi atleti provenienti da tutto il Lazio e dalle regioni limitrofe.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa undicesima edizione – commenta il presidente Federico D’Amato – Ringraziamo in anticipo tutti coloro che supportano la manifestazione, i nostri sponsor, l’Amministrazione del Comune di Artena, l’Assessorato allo Sport, il Corpo dei Vigili Urbani, la Fidal Lazio e Coni Lazio che patrocinano l’evento. Un sentito ringraziamento anche all’Opes Comitato Provinciale di Latina ed ai circuiti In Corsa Libera e dei Castelli Romani”.

La Free Runners conferma ancora una volta il proprio impegno nell’organizzazione di eventi sportivi capaci di coniugare agonismo, partecipazione e valorizzazione del territorio. La manifestazione offrirà ai partecipanti un percorso coinvolgente e un clima di festa, grazie anche alla collaborazione di volontari e sostenitori che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell’evento. La Corrimacere sarà un’occasione per vivere una serata all’insegna dello sport, della condivisione e della passione per la corsa, in uno scenario che unisce tradizione, accoglienza e spirito competitivo.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 25 luglio alle ore 18.45: ad Artena tutto è pronto per accogliere i protagonisti della Corrimacere 2026 – Trofeo dei Santi Francesco e Teresa, una gara destinata a regalare spettacolo ed emozioni lungo i quasi dieci chilometri di percorso.