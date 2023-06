In Corsa Libera, al San Barnaba trionfa Patusso

Domenica 11 giugno è andato in scena a Marino il Trofeo San Barnaba, tappa numero nove del circuito podistico “In Corsa Libera” di Opes Latina, organizzato dall’Associazione “Amici del Parco dei Castelli Romani” del presidente Vincenzo Francavilla.

A salire sul podio sono stati per gli uomini Silvano Patusso del Vegan Power Team giunto al traguardo in 0:32:17, seguito da Alfonso Marcoccio dell’Atletica Arce (0:32:54) e terzo Tommaso De Marchis dell’Atletica La Sbarra (0:32:59). Per le donne vince Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia con il tempo di 0:36:40. Seconda Luminita Lungu della Gsbrun in 0:39:34 e terza piazza per Chiara Collatina della Podistica Solidarietà (0:40:31).

La festa Patronale di S. Barnaba ha preso il via con la corsa podistica di 10 km che si è snodata in modo ordinato ed in sicurezza, nel centro storico di Marino. Gli atleti partecipanti hanno potuto ammirare, pur nello sforzo agonistico, dato il percorso con alcune impegnative variazioni altimetriche, le caratteriste urbanistiche di una città dalle antiche radici storiche. Da menzionare, il passaggio in Piazza Lepanto, sulla quale si affaccia il maestoso Palazzo Colonna, e in Piazza Duomo che conserva le reliquie del santo e alcuni resti della battaglia di Lepanto.

Madrina della gara, Franca Fiacconi, ex maratoneta e ultramaratoneta italiana, vincitrice in carriera delle maratone di New York, Roma, Praga, Enschede e Sant’Antonio.

Promotori e collanti del complesso evento, il Comune di Marino con l’impegno in prima persona del Vice Sindaco e Assessore allo Sport Sabrina Minucci e ovviamente l’Associazione organizzatrice “Amici del Parco dei Castelli Romani” diretta dal presidente Vincenzo Francavilla.

“La manifestazione ha messo in luce sin dalla partenza l’allestimento del villaggio della salute coordinato dalla dott.ssa Filomena Pietrantono dell’Ospedale dei Castelli e con il patrocinio collaborazione dell’Asl RM6, della Croce Rossa Italiana Comitato Colli Albani Avis di Marino, di Mitreo Medica – commenta il presidente Vincenzo Francavilla – rendendo plasticamente evidente il connubio fra sport come attività motoria che non disdegna il conseguimento di risultati sportivi importanti per ogni atleta, e l’attività motorio-sportiva come prevenzione per combattere le patologie più diffuse causate anche dalla sedentarietà. Il Trofeo S. Barnaba, inoltre – prosegue Francavilla – metteva in vetrina delle attività produttive legate alla tradizione di Marino che gli atleti hanno ricevuto come pacco gara, quali vino e ciambelle offerte da produttori marines come Er Nasone, i forni Frezza, Battistiano e Marcello”.

Le prossime tappe del Circuito “In Corsa Libera” si terranno sabato 24 giugno ore 21, con la Notturna Olim Palus di Latina e domenica 25 giugno in compagnia della Frasso Run a Sonnino (LT).