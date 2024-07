In corsa Libera, alla Jennesina podio bis per Persi e Casciotti

Dopo il trionfo dello scorso anno, è stato ancora Umberto Persi A.S.D. At Running 00:37:22 ad aggiudicarsi il podio della Jennesina targata Tivoli Marathon, svoltasi questo weekend e Jenne. A seguire Daniele Vulpiani nuovo arrivato in casa Tivoli Marathon 00:39:16 e Pasquale Roberto Rutigliano della Bitonto Runners 00:39:36, arrivato terzo anche lo scorso anno.

Per le donne, si riconferma il podio del 2023 che vede prima Maria Casciotti Purosangue Athletics Club 00:44:42, seconda Pamela Gabrielli Runforever Aprilia 00:46:36 e terza Simona Magrini Olibanum Overrunners Asd 00:48:11.

“La manifestazione è andata molto bene – commenta il presidente della Tivoli Marathon Marco Morici – siamo molto contenti della gara competitiva, della camminata ed anche della corsa dei bambini, molto sentita e partecipata. Siamo molto soddisfatti anche del piazzamento del nostro atleta Daniele Vulpiani, new entry della società, che ha subito conquistato il podio. Ringrazio in primis il Sindaco Giorgio Pacchiarotti presente insieme al vicesindaco, la Proloco di Jenne che nonostante il cambio di vertice è stata all’altezza di supportare l’evento al meglio. Grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli, le forze dell’ordine intervenute, la Protezione Civile di Filettino e non per ultimo tutti i collaboratori, tutto lo staff della Tivoli Marathon e tutti i partecipanti. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, sabato 5 luglio con la diciottesima edizione”.

Tappa numero nove del circuito podistico Opes In Corsa Libera, la Jennesina ha saputo regalare grandi emozioni sotto l’organizzazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tivoli Marathon del presidente Marco Morici e Proloco di Jenne. I podisti provenienti dalle più disparate società, sono partiti dal Monastero di Santa Scolastica, per giungere nella piazza Vittorio Emanuele di Jenne dove sono stati accolti con dal pubblico e dall’amministrazione comunale. Gli atleti si sono dati battaglia per 10,2 km tra 7,5 km di dolci salite, con pendenze variabili fino al 5% ,una discesa di 2,5 km che li ha condotti alle porte di Jenne, dove, con un giro all’interno del paese, hanno tagliato il traguardo.