In Corsa Libera, Amaniel e Bazzoni conquistano la CorriMacere

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per l’11^ edizione della CorriMacere – Trofeo dei SS. Francesco e Teresa, tradizionale gara podistica su strada andata in scena sabato 25 luglio nella suggestiva località Macere di Artena. La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Free Runners con il patrocinio del Comune di Artena, dell’Assessorato allo Sport, della FIDAL e del CONI, e con la collaborazione della Parrocchia Santa Maria di Gesù, è la tappa numero 13 del calendario podistico Opes In Corsa Libera”.

Nella gara maschile il successo è andato ad Amaniel Freedom della X-Solid Sport Lab ASD, che ha tagliato il traguardo in 32’21”. Alle sue spalle si è classificato Michele Prova della Saroli Club SRL SSD con il tempo di 33’11”, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Pasquale Roberto Rutigliano dell’Atletica Pro Canosa, autore di una prova chiusa in 35’03”.

In campo femminile, la vittoria è stata conquistata da Eleonora Bazzoni dell’A.S.D. Piano Ma Arriviamo, prima al traguardo in 40’46”. Seconda posizione per Chiara Nash della X-Solid Sport Lab ASD, che ha fermato il cronometro a 41’28”, mentre il terzo posto è andato a Giovanna Ungania, anch’essa portacolori della X-Solid Sport Lab ASD, con il tempo di 42’27”

Il percorso, articolato tra tratti asfaltati e sterrati con continui cambi di pendenza, ha messo alla prova gli atleti offrendo al tempo stesso spettacolo e divertimento agli appassionati presenti lungo il tracciato.

Come ogni anno, la contrada di Macere, alle pendici della splendida cittadina di Artena, celebre per il suo caratteristico borgo non carrabile, il più grande d’Europa, si è trasformata in una grande festa dello sport, accogliendo podisti provenienti da numerose società del Lazio e delle regioni limitrofe.

Artefice della manifestazione è, fin dalla sua nascita, l’inossidabile Domenico Valeri, storico componente della Free Runners, che insieme alla Parrocchia Santa Maria di Gesù lavora con passione e dedizione affinché ogni edizione della CorriMacere rappresenti un momento di aggregazione, sport e valorizzazione del territorio.

Al termine della manifestazione, il presidente dell’A.S.D. Free Runners, Federico D’Amato, ha espresso grande soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione – commenta Federico D’Amato –. Ringrazio tutti gli atleti che hanno partecipato, le società sportive intervenute, tutti i componenti della nostra A.S.D. Free Runners che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, gli sponsor che ci hanno sostenuto e il numeroso pubblico presente lungo il percorso. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Artena, all’Assessorato allo Sport, al Corpo della Polizia Locale, alla FIDAL Lazio e al CONI Lazio per il patrocinio e il costante supporto. Un sentito grazie anche all’OPES Comitato Provinciale di Latina e ai circuiti In Corsa Libera e dei Castelli Romani, che continuano a credere nella nostra manifestazione”.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e condivisione, confermando ancora una volta la CorriMacere come un appuntamento capace di coniugare sport, tradizione e promozione del territorio, grazie all’impegno dei volontari e alla calorosa partecipazione di atleti e appassionati.