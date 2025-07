In Corsa Libera, Amaniel ed Ermini vincono la 10^ CorriMacere

Grande successo per la 10^ edizione della CorriMacere – Trofeo dei Santi Francesco e Teresa, gara podistica su strada valida come 15^ tappa del circuito Opes, In Corsa Libera. Circa 250 atleti si sono sfidati ad Artena, in località Macere, lungo un tracciato di 9,9 km suddiviso in tre giri da 3,3 km ciascuno, alternando tratti asfaltati e sterrati, con continue variazioni altimetriche che hanno reso la gara particolarmente dinamica e avvincente.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Free Runners sotto l’egida della FIDAL, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Artena e in collaborazione con l’Associazione SS. Francesco e Teresa, ha visto un appassionante duello tra Freedom Amaniel della X-Solid Sport Lab A.S.D. e Mohamed Zerrad dell’A.S.D. Atletica Vomano, con un arrivo al cardiopalma deciso soltanto negli ultimi istanti di gara. Amaniel ha avuto la meglio al fotofinish, conquistando la vittoria con un tempo di 00:34:24, lo stesso segnato da Zerrad ma con un lieve margine che gli è valso il secondo posto. Sul terzo gradino del podio è salito Luca Scaramucci, sempre della X-Solid Sport Lab A.S.D., con un tempo 00:34:28. Nella categoria femminile ha trionfato Aurora Ermini della S.S. Lazio Atletica Leggera con un tempo 00:38:35, seguita da Giulia Ritamaria Esposito dell’Acsi Campidoglio Palatino in 00:38:54 e da Nataliya Tsyupka della X-Solid Sport Lab A.S.D., terza con 00:39:49.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un ricco pacco gara contenente prodotti alimentari locali, una bottiglia di vino, degli integratori, oltre che la medaglia finisher celebrativa della 10^ edizione della CorriMacere ed una maglia tecnica personalizzata Joma.

“Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno supportato l’evento: i nostri sponsor, l’Amministrazione del Comune di Artena, l’Assessorato allo Sport, la FIDAL Lazio e il CONI Lazio, che hanno patrocinato l’iniziativa, così come ai circuiti In Corsa Libera e dei Castelli Romani – commenta Federico D’Amato, presidente dell’A.S.D. Free Runners – Un sentito grazie va anche al Vicesindaco del Comune di Artena, Livia Latini, che ha premiato gli atleti, ed al consigliere comunale Pino Ciafrei, presente durante la manifestazione e alla cerimonia di premiazione. Sono molto soddisfatto della riuscita dell’evento – prosegue D’Amato – grazie all’aiuto del nostro staff, dei volontari e delle forze dell’ordine, siamo riusciti a rispettare il programma in ogni dettaglio, garantendo a tutti sicurezza e tante emozioni. Vi aspettiamo numerosi all’11^ edizione della CorriMacere, in programma nel 2026”.

Numerosissimi i premiati al termine della competizione: i vincitori della categoria assoluti hanno ricevuto un’opera fatta a mano realizzata da Sergio Girardi ed Emanuela Valle della Whal-ove, raffigurante la città di Artena. A chiudere la giornata, musica dal vivo e stand gastronomici hanno animato l’evento, trasformandolo in una vera festa di sport, tradizione e condivisione, confermando la CorriMacere come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del running.