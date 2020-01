È cominciato alla grande il 2020 di “In Corsa Libera”, circuito realizzato in collaborazione con Opes e Fidal, che riparte con la gara solidale “Corriamo per Luketto”.

Più di trecento i runners in gara per la solidarietà, che hanno preso parte al consueto appuntamento del 6 gennaio che devolve alla ricerca organizzato della Montello Fitness di Sergio Zonzin.

“A nome della Montello Running e di tutto lo staff, ringrazio tutti i presenti, le società, i podisti, i bambini e chi ha partecipato direttamente ed indirettamente a questa giornata di sport, che si è elevata a qualcosa di ancora più profondo dal mio punto di vista – commenta Sergio Zonzin – Grazie a ciò che è stato realizzato, abbiamo regalato un sorriso a Luketto che senz’altro ci guarda dall’alto ed è nostro intento portare un filo di speranza ai suoi genitori, a suo fratello Simone e a tutti coloro che combattono una battaglia che insieme vorremmo riuscire a vincere. A breve sapremo quanto è stato raccolto – prosegue Zonzin – ma dalle prime statistiche il budget sarà superiore allo scorso anno e siamo fieri di dar vita ogni 6 gennaio a questa importante iniziativa che mette al primo posto i bambini. Grazie infine agli sponsor ufficiali dell’evento Maione Store, Athletics il negozio per correre, Corato carrelli e grazie all’accoglienza dell’Hotel Tirreno”.

I fondi raccolti sono devoluti grazie all’associazione “Luketto sempre nel cuore” a favore di Mitocon, onlus dedita allo studio e la cura delle malattie mitocondriali.

Protagonisti della mattinata sportiva lungomare, 15 km di spirito e passione, oltre alla partecipata camminata sportiva di 9 km e la baby run dedicata ai bambini,che hanno corso in compagnia della befana.

La gara competitiva è stata vinta da Gabriele Carraroli della Fitness Montello con il tempo di 54:44,35, seguito da Francesco Coppa 55:03,24 dell’Atletica città dei Papi Anagni e da Emanuele Battaglia della Runforever Aprilia con 55:10,38. Per le donne a conquistare il podio è Luminita Lungu del Bancari romani che ha terminato la gara in 1:03:35,39. Seconda Francesca Macinenti della Fitness Montello 1:08:04,08 e terza Roberta Luttazi della Olibanum Overrunners con 1:08:14,92.

Assegnati premi per la baby run, con le medaglie consegnate dal presidente del comitato provinciale Opes Latina Daniele Valerio. E tanti premi speciali a cominciare dalla forza della natura Sara Vargetto e ancora le medaglie dedicate ai bimbi più piccoli dell’evento.

“È un onore per me premiare ed essere presente in questa giornata di festa e di emozioni – commenta Daniele Valerio – Il tempo ci ha aiutato molto e quest’anno è stata una gara con ancora più partecipanti, segno che la solidarietà vince su tutto e siamo onorati di essere con l’Opes a sostegno di una causa così nobile”.

Non tardano ad arrivare gli apprezzamenti del vicepresidente nazionale di Opes Davide Fioriello per l’ottima riuscita della gara: “Opes ha riaperto il circuito podistico di In Corsa Libera all’insegna della solidarietà. Ringrazio l’organizzazione della Fitness Montello con Sergio Zonzin in prima linea per l’ottima riuscita della manifestazione e tutte le numerose società e gli sponsor del circuito che sostengono i nostri progetti, le concessionarie Autoitalia, Autoeuropa, la Pizzeria Basta Poco, Bianchi Assicurazioni e Istituti Scolastici Paritari Steve Jobs”.

