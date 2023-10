In Corsa Libera, atletica Cave mette a segno la 2° Corrincastagna

L’Atletica Cave mette a segno una grandiosa seconda edizione della “Corrincastagna”, competizione podistica inserita come 26esima tappa del circuito Opes In Corsa Libera.

Domenica 29 ottobre ai nastri di partenza, più di 300 atleti provenienti da società sportive differenti di tutta la Regione Lazio, hanno preso parte all’evento sulla distanza di 9.600 km.

“Una grande giornata di sport e di forti emozioni, di altissimo livello – commentano i membri del direttivo dell’Atletica Cave, Rossano Renzi, Davide Carmignato ed Andrea Velluti – Apprezzatissima da tutti è stata la presenza del pluri campione del mondo di ulta maratona, RE Giorgio Calcaterra, che vivamente ringraziamo. La manifestazione è stata resa possibile grazie a tutti gli atleti intervenuti, alle società, al supporto dei 63 volontari dislocati anche lungo tutto il percorso, al Sindaco Angelo Lupi e all’Amministrazione comunale, alla Pro Loco Cave, agli Sponsor, alla Banda Musicale “Città di Cave”, all’ottimo lavoro della Polizia locale, al Dr. Francesco Scriva, ai Carabinieri in congedo Anc Sez Cave, alla Fidal RomaSud, alla Opes Latina, a In Corsa Libera, a Foto4Go, allo speaker Massimo Perelli, al prezioso contributo di Emilio Pasquazi e Memphis Lawrence e a tutti quanti da esterni sono stati impegnati nella competizione. Tante forze – concludono – si sono unite per la buona riuscita dell’organizzazione offrendo un’ottima immagine di una città propositiva che ama lo sport e siamo certi che il prossimo anno andremo sempre in crescendo”.

A tagliare per primo il traguardo per la categoria maschile è stato Ciumacov Alexandru Rcf Roma Sud 00:31:13, secondo Carraroli Gabriele A.S.D. Centro Fitness Montello 00:31:22 e terzo Caroli Gabriele A.S.D. Atletica Cave 00:31:25.

Per le donne, prima sul podio Tomassi Linda Asd Palestrina Running 00:38:30, seconda Magrini Simona Olibanum Overrunners Asd 00:39:34 e terza Rea Francesca Purosangue Athletics Club 00:42:31. Al cerimoniale di premiazione ha preso parte l’On Roberta Angelilli, Vice Presidente della Regione Lazio.