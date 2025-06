In Corsa Libera, Carraroli e Casciotti trionfano alla 10 km di Nerone

Domenica 22 giugno 2025, oltre 500 runners hanno preso parte alla “10 km di Nerone”, gara podistica su strada valida come 12^ tappa del circuito OPES “In Corsa Libera”. L’evento, organizzato dall’ASD Italia Sport Running, ha unito sport, cultura e storia, valorizzando il territorio di Anzio e Nettuno. Con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Anzio, del Comune di Nettuno e della Pro Loco Forte Sangallo, la competizione ha offerto agli atleti un percorso suggestivo e ben organizzato, che è passato lungo i luoghi più iconici del territorio: Via Gramsci, le Grotte di Nerone, il lungomare Rivazzurra, la Riviera Mallozzi, il Porto di Anzio e il suggestivo passaggio vicino al Forte Sangallo.

Nella categoria maschile a salire sul gradino più alto del podio è stato Gabriele Carraroli dell’A.S.D. Fitness Montello, che ha chiuso la gara con un tempo di 34:00. Al secondo posto si è classificato Michele Prova della Saroli Club Srl SSD con 34:26, seguito da Giovanni Cesaretti della Podistica Pomezia A.S.D., terzo con il tempo di 36:02. Nella categoria femminile, il primo posto è andato a Maria Casciotti della Purosangue Athletics Club, che ha tagliato il traguardo in 39:27. Seconda posizione per Martina Cipriani della LBM Sport Team con 42:23, mentre Francesca Piergentili dell’A.S.D. Amatori Podistica Terni ha completato il podio femminile in 45:09.

Grazie alla preziosa collaborazione delle decine di volontari, della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle Forze dell’Ordine e dello staff organizzativo, gli atleti hanno potuto gareggiare in piena sicurezza, godendo di un tracciato immerso nelle bellezze naturali e storiche del litorale romano. Grande partecipazione anche per la Family Walk, la passeggiata non competitiva pensata per coinvolgere adulti, bambini e anziani: circa 100 appassionati hanno scelto di vivere una mattinata all’insegna dello sport e del benessere, camminando lungo un percorso suggestivo e accessibile a tutti.

Un successo che conferma la validità di un format inclusivo, capace di unire sport, territorio e comunità. Il presidente di Italia Sport Running, Fabio Ferrami, visibilmente soddisfatto, ha commentato: “Questa giornata è la dimostrazione che lo sport, quando incontra la bellezza del territorio e il calore della comunità, può generare qualcosa di unico. Ringraziamo i tantissimi partecipanti, i nostri volontari, le istituzioni che ci hanno sostenuto e ogni singola persona che ha contribuito alla riuscita dell’evento. La 10 KM di Nerone è solo all’inizio del suo cammino, e oggi abbiamo messo una base solida per le edizioni future. L’impegno per il futuro. Visto il successo di questa edizione, la 10 KM di Nerone si candida a diventare un appuntamento fisso nel panorama delle corse su strada del Lazio. L’obiettivo per il 2026 è ampliare ulteriormente la partecipazione e continuare a valorizzare Anzio e il suo territorio attraverso lo sport”.

Tutte le foto ufficiali, classifiche, video e contenuti social saranno disponibili sui canali ufficiali di Italia Sport Running.