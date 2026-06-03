In Corsa Libera, domenica a Frascati si corre la Cronotuscolo

Domenica 7 giugno 2026 Frascati ospiterà la Cronotuscolo – Memorial Luca Foligni, nona tappa del calendario podistico In Corsa Libera e inserita nel Circuito Castelli Romani.

L’evento, organizzato dalla Filippide Runners Team ASD, trasformerà per un’intera giornata il territorio del Tuscolo in un grande villaggio sportivo aperto ad atleti, famiglie, appassionati e semplici curiosi.

Cuore della manifestazione sarà la gara competitiva di 10,2 chilometri, con partenza e arrivo presso il Parco dell’Ombrellino. Il percorso, completamente chiuso al traffico, si sviluppa tra asfalto e sterrato, con un dislivello positivo di 256 metri e il suggestivo passaggio nell’area archeologica del Tuscolo, offrendo agli atleti panorami unici sui Castelli Romani e sul litorale laziale. Il ritrovo è fissato alle ore 7.30, mentre la partenza della prova competitiva sarà suddivisa in due griglie: alle 9.00 scatteranno gli atleti Elite con un personale inferiore ai 36 minuti sui 10 chilometri, mentre alle 9.02 partirà il gruppo Medium. Alle 9.15 prenderà il via la prova non competitiva aperta a tutti.

La manifestazione premierà i migliori assoluti e di categoria, ma particolare attenzione sarà riservata anche agli atleti del territorio. Saranno infatti premiati il primo atleta e la prima atleta di Frascati, un riconoscimento che vuole rafforzare il legame tra la gara e la comunità locale. Previsti inoltre premi per le società sportive, classifiche di qualità e una speciale graduatoria femminile dedicata alle squadre rosa. Per tutti i partecipanti non mancheranno i servizi dedicati agli atleti: deposito borse custodito, ristori lungo il percorso e all’arrivo, assistenza sanitaria, servizio fotografico ufficiale e pacco gara riservato ai primi 400 iscritti. A tutti coloro che taglieranno il traguardo sarà consegnata la medaglia da finisher.

Ma la Cronotuscolo 2026 non sarà soltanto una gara podistica. Il programma prevede infatti numerose attività collaterali pensate per coinvolgere ogni fascia d’età. Tra le iniziative più attese c’è la Combinata, una prova non competitiva che unisce corsa e ciclismo nello straordinario scenario dei Castelli Romani. I partecipanti potranno affrontare la sfida individualmente oppure in squadra, alternando una prima frazione di corsa, un tratto in bicicletta e una seconda parte podistica. La partenza è prevista alle ore 8.40.

Spazio anche al benessere e al divertimento con la FitWalking Power Music, una camminata di circa tre chilometri accompagnata dalla musica trasmessa attraverso cuffie wireless. Un’esperienza immersiva che consentirà ai partecipanti di vivere il territorio di Frascati in modo originale e coinvolgente, senza cronometro ma con tutta l’energia del movimento di gruppo. Grande attenzione sarà dedicata anche ai più giovani. Nel corso della mattinata si svolgeranno gare promozionali riservate ai bambini fino a 10 anni, con prove di velocità sui 60 e 80 metri, per avvicinare i più piccoli ai valori dello sport e della sana attività fisica.

“La Cronotuscolo non è soltanto una gara podistica, ma una grande festa dello sport e del territorio che vuole coinvolgere l’intera comunità – così Michele Gregoraci, presidente della Filippide Runners Team, presenta l’edizione 2026 della Cronotuscolo – Quest’anno abbiamo lavorato per costruire un evento che racchiuda tante realtà diverse e che metta al centro la nostra identità, quella che mi piace definire la “frascateità”. Vogliamo che la Cronotuscolo diventi una vetrina per Frascati e per tutto il territorio dei Castelli Romani, facendo conoscere ai partecipanti le sue bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche”. Infine, il presidente della Filippide Runners Team rivolge un ringraziamento alle istituzioni e ai partner dell’iniziativa. “Un evento di questa portata è possibile grazie alla collaborazione degli enti istituzionali, degli sponsor e delle tante associazioni che credono nel valore dello sport come strumento di promozione del territorio. La Cronotuscolo vuole essere un’occasione per far incontrare persone, valorizzare la nostra storia e creare un momento di condivisione che coinvolga l’intera comunità dei Castelli Romani”.