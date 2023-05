In Corsa Libera, domenica gare a Latina, Castel Romano e Rocca di Papa

Il Circuito Opes “In Corsa Libera” si prepara per un week end a tutto podismo. Il prossimo 21 maggio 2023 infatti, sono in programma tre competizioni: la Mezza Maratona di Latina, la Castel Romano Run ed il Trail delle Carbonaie, tappe numero cinque, sei e sette del fitto calendario.

Partiamo dal Trail delle Carbonaie che si svolgerà sotto l’organizzazione della Podistica Rocca di Papa – sezione runner e camminatori, in collaborazione con il comune di Rocca di Papa, Avis e Protezione Civile. La gara fa il suo esordio quest’anno nel fitto calendario gare di In Corsa Libera, ma è già alla sua quinta edizione che si terrà a Rocca di Papa (RM). Il trail percorrerà in gran parte nuovi sentieri per un totale di circa 15 km con D+500m e sarà suddiviso in 500 metri all’interno del campo sportivo dove avrà inizio e fine la gara, 1,2 km di asfalto (inizio e fine gara) e 13 km di sentieri di montagna di cui 1,5 km single track. La gara apre il primo degli appuntamenti del Circuito dei Castelli Romani articolato su un numero di 6 gare, inserite all’interno del Circuito “In Corsa Libera” con lo scopo di promuovere le gare che si svolgono nell’area dei Castelli romani. Appuntamento alle ore 7.30 presso il campo sportivo G. Lionello di via Montepennolo. Start ufficiale alle ore 9.30. Prevista anche una camminata non competitiva di 8 km. per maggiori informazione scrivere a podisticaroccadipapa@gmail.com o al numero 3343283346 – 3270906311.

La Castel Romano JoyRun, è una corsa su strada con percorso di 10 km omologato FIDAL, caratterizzato da strade ampie e sicure, tra le colline della campagna romana che degradano verso il mare di Torvajanica. La gara è organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM Sport Team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX e la sponsorizzazione tecnica di Asics. Dopo il successo delle edizioni precedenti, quest’anno il Gruppo McArthurGlen ha scelto di portare la JoyRun a livello nazionale, organizzando cinque gare nelle aree dei cinque Designer Outlet italiani. Appuntamento quindi per domenica 14 maggio con le prime tre tappe di Noventa di Piave, Barberino e La Reggia per poi passare alla settimana successiva, 21 maggio, con le tappe di Serravalle e Castel Romano. Il punto di ritrovo è in Via Ponte di Piscina Cupa, accanto all’ingresso del Designer Outlet, dove ci sarà un’area parcheggio custodita per gli atleti e un village con deposito borse e spogliatoi. La partenza è prevista alle ore 8:45. Le iscrizioni alla Castel Romano JoyRun possono essere effettuate su piattaforma Enter-Now o i punti vendita LBM Sport. Chi non corre per vincere potrà partecipare con tutta la famiglia alla Castel Romano Fun Run, gara non competitiva di 4km che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World.

La Mezza Maratona di Latina è l’evento podistico più atteso del capoluogo pontino, organizzato dalla società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello. Patrocinata dal Comune di Latina, Coni Lazio, Opes e promossa da Città Sport e Cultura, la gara è inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze, con un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal ed una nuova distanza breve, della lunghezza di 10 km. La Mezza Maratona rappresenta per la città un momento non solo sportivo, ma che promuoverà anche territori e turismo. Il bellissimo percorso della mezza maratona, rapido e prettamente pianeggiante collegherà il centro della città con il lungomare di Latina, con partenza ed arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina. La 10 km invece, si svilupperà interamente nelle vie del centro di Latina con il passaggio e giro di boa su via del Lido. Un modo per scoprire ed ammirare correndo, i luoghi pontini, tra storia e modernità, tra urbanizzazione e natura. Ci sarà tempo per iscriversi fino alle ore 12 di mercoledì 17 maggio 2023, salvo esaurimento pettorali, collegandosi al portale di icron.it.