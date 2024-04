In Corsa Libera, domenica la Sei Ore del Fibreno

Domenica 28 aprile è in arrivo la “6 ore del Fibreno”, tappa numero quattro del circuito podistico Opes In Corsa Libera.

La gara è entrata a far parte del calendario lo scorso anno e si accinge a realizzare la sua seconda edizione organizzata dall’associazione Scorrendo con il Liri. L’evento è inoltre inserito nel 22° Grand Prix IUTA 2024 di Ultramaratona, nell’ 11° Criterium Regionale Fascia Centro e nel Calendario Nazionale IUTA 2024 di Ultramaratona.

“Domenica 28 aprile è il turno della seconda edizione della Sei ore del Fibreno – dichiara Luigi Turchetta dal comitato organizzatore – Lo start alle ore 9.30 nell’oasi naturale del Tremoletto ad Isola del Liri in via Lungofibreno alle spalle dell’abbazia di San Domenico. Il circuito in ghiaia battuta misura km 1,360 per cui saranno sufficienti 31 giri, pari alla distanza minima della maratona vale a dire 42 km, per chiudere la gara e avendo a disposizione sei ore per farlo si tratta di una gara certamente impegnativa ma comunque alla portata di tutti coloro che si dedicano alle lunghe distanze. È soprattutto un utilissimo esercizio mentale per chi ha in programma il Passatore o altre ultra nelle prossime settimane. Ma è anche un piacevole allenamento correndo costantemente in compagnia e con il ristoro sempre a portata di mano. È una gara di nicchia – prosegue – ma dopo il successo della prima edizione anche quest’anno ha avuto una buona accoglienza con molte adesioni da parte di podisti che provengono da lontano. Il premio sarà una medaglia artigianale in terracotta sul cui retro sarà inciso al termine della gara il nome e i km percorsi che renderà permanente il ricordo di una gara particolare, diversa, affascinante, fuori dal coro, che solo provandola sulla propria pelle si potrà comprendere appieno”.

Come spiegato, la corsa è dedicata ad atleti che amano le lunghe distanze e sarà disputata in un ambiente meraviglioso, dichiarato monumento naturale, in località Tremoletto, via Lungo Fibreno a Isola del Liri (FR). Lo start sarà dato alle 9.30 e la gara si svolgerà lungo un circuito di 1,360 km con terreno ghiaioso battuto per 1,160 km e asfaltato per 2oo mt. Ad ogni atleta verranno conteggiati i giri interi percorsi nell’arco delle sei ore. La parte di giro eventualmente non terminato sarà misurato in metri arrotondando il risultato finale al metro inferiore. Per essere classificati sarà sufficiente aver percorso almeno la distanza della maratona pari a 31 giri.

Per info e iscrizioni visitare il sito www.digitalrace.it