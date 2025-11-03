In Corsa Libera, il Trail dei Santi va a Mastrolorenzo e Cavino

Sabato 1° novembre si è conclusa con grande successo la sesta edizione del Trail dei Santi, gara organizzata dalla Polisportiva Rocca Priora, che chiude la ventiquattresima tappa del circuito podistico Opes, In Corsa Libera.

A trionfare sui circa 15 km è stato Raffaele Mastrolorenzo dell’Asd Atletica La Sbarra, che ha concluso la gara in 01:09:28. Lo segue Davide Giuliani della A.S. Atl. Rocca Di Papa, secondo in 01:12:23. Il terzo gradino del podio è stato guadagnato da Margiotta Christian della RunForever Aprilia, con un tempo di 01:13:32.

Il podio femminile vede al primo posto Pamela Cavino della A.S.D. Piano Ma Arriviamo con un tempo di 01:29:43. Federica Lara della Lbm Sport Team conquista il secondo posto in 01:30:27, seguita da Lavinia Alberti della Gsbrun, terza con 01:32:06.

I podisti si sono sfidati su un percorso boschivo interamente sterrato con molti dislivelli e saliscendi. A causa di una frana, il tracciato ha subito una deviazione, che lo ha reso ancora più duro e impegnativo rispetto allo scorso anno, ma molto apprezzato.

“Il tracciato è stato molto apprezzato dai partecipanti — commenta il presidente Marco Rosola dell’A.S.D. Polisportiva Rocca Priora — I feedback raccolti sono stati estremamente positivi: una gara impegnativa, certo, ma che ripaga ogni sforzo grazie agli splendidi paesaggi attraversati. L’edizione di quest’anno si è svolta nel migliore dei modi, con un meteo favorevole che ha contribuito al successo della corsa. In questa edizione abbiamo registrato un nuovo record di presenze, con 228 arrivati, ben 28 in più rispetto alla scorsa edizione”. Il presidente ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione sul territorio e il contributo delle 50 persone impegnate lungo il tracciato, fondamentale per garantire sicurezza e assistenza a tutti i concorrenti, e conclude: “Ringrazio sentitamente l’Amministrazione comunale, la Croce Rossa e le Forze dell’Ordine per il loro costante e prezioso contributo”.