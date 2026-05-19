In Corsa Libera, in arrivo Corsa dell’Acqua e Trail delle Carbonaie

Fine settimana ricco di appuntamenti in arrivo per il Circuito Podistico OPES “In Corsa Libera”, che si appresta a vivere le tappe numero sette e otto del calendario podistico. Saranno due giornate all’insegna dello sport e della passione per la corsa con due imperdibili appuntamenti che attendono gli atleti e gli appassionati del running: sabato 23 maggio a Isola del Liri la terza edizione della Cosa dell’acqua e domenica 24 maggio l’ottava edizione del Trail delle Carbonaie.

La Corsa dell’Acqua è una gara podistica agonistica promozionale su strada, organizzata dall’ Atletica Frosinone e dai Consorzi di Bonifica A Sud Anagni e della Conca di Sora, tramite l’egida di OPES Italia Frosinone, con il patrocinio della Regione Lazio e con il patrocinio dei comuni di Anagni e Isola del Liri. Nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e Irrigazione organizza il Trofeo Podistico “La Corsa dell’Acqua”, la cui prima tappa si è già svolta il 17/05 ad Anagni con grande partecipazione di atleti e appassionati.

Gli atleti saranno impegnati nel percorso di circa 10 km ad Isola del Liri, con partenza dal Parco Viscogliosi (Area Verde Viscogliosi – anello sterrato). Da lì il tracciato si snoderà lungo Via Valcatoio, per poi affrontare cinque giri dell’anello che attraversa Via G. Mazzini, Via Selva, Largo Bottaro, Via Chiastra, Via Lungoliri Chiastra e Via Lungoliri della Repubblica, fino a Corso Roma.

Il percorso proseguirà verso il suggestivo tratto finale che toccherà Via Cascata, Via Chigi Nobile e nuovamente Corso Roma, per poi concludersi nella scenografica cornice della Passeggiata Lungoliri, regalando agli atleti un arrivo particolarmente affascinante nel cuore della città.

Il ritrovo della manifestazione è previsto alle ore 15:00 a Isola del Liri, in Corso Italia, nella suggestiva area con vista sulle Cascate, nei pressi della piazza sede comunale, punto di incontro per atleti, organizzatori e accompagnatori. La partenza della competizione agonistica avverrà invece alle ore 16:30 dall’Area naturale Viscogliosi, cuore verde del percorso, da cui gli atleti daranno ufficialmente il via alla gara lungo il tracciato cittadino.

“C’è grande entusiasmo attorno al Trofeo Podistico ‘La Corsa dell’Acqua’: la prima tappa disputata il 17 maggio ad Anagni ha fatto registrare 210 partecipanti – dichiara Roberto Ceccarelli, presidente dell’Atletica Frosinone – La seconda tappa si svolgerà a Isola del Liri con un suggestivo percorso sotto la cascata. Abbiamo già circa 200 iscritti. Ringrazio il Comune di Isola del Liri, il sindaco Massimiliano Quadrini, il direttore del Consorzio Aurelio Tagliaboschi e Andrea Renna per la collaborazione”.

Previsto un importante montepremi in denaro, premi per società e categorie, vini Cesanese e Passerina del Frusinate e una t-shirt tecnica ufficiale della gara. Quest’ultima sarà garantita ai primi 160 iscritti per ciascuna competizione, rappresentando un ulteriore valore aggiunto per i partecipanti e un ricordo dell’evento.

Ci spostiamo a Rocca di Papa, luogo in cui domenica 24 maggio 2026 si terrà il Trail delle Carbonaie, uno degli appuntamenti più attesi del panorama podistico dei Castelli Romani. La manifestazione, organizzata dalla Podistica Rocca di Papa con il patrocinio del Comune di Rocca di Papa, richiamerà centinaia di appassionati lungo i suggestivi sentieri che attraversano Monte Cavo, Maschio delle Faete, Colle Iano e Monte Vescovo.

L’evento unirà agonismo, passione per il trail running e valorizzazione del territorio, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere una giornata immersi nella natura incontaminata dei Castelli Romani.

La gara competitiva si svilupperà su un percorso di circa 15,5 chilometri, con un dislivello positivo di 380 metri. Un tracciato tecnico e panoramico, caratterizzato dall’alternanza tra tratti boschivi e sentieri sterrati. Il ritrovo è previsto alle ore 7.30 presso il Parco Comunale “La Pompa”, in via Pozzo del Principe, mentre la partenza sarà data alle 9.30.

L’organizzazione garantirà uno o due punti ristoro lungo il percorso, con sola acqua, e invita i partecipanti a dotarsi di borracce o contenitori personali, in linea con una filosofia sempre più attenta alla sostenibilità ambientale e alla riduzione della plastica. Grande attenzione anche alle premiazioni: saranno infatti riconosciuti i primi tre classificati assoluti maschili e femminili con premi in generi alimentari o materiale tecnico, oltre ai primi tre classificati di ogni categoria con generi alimentari.

Accanto alla prova competitiva troverà spazio anche la camminata non competitiva, aperta a tutti i maggiorenni. Il percorso ridotto si svilupperà su circa 8 chilometri con 200 metri di dislivello positivo, attraversando sentieri e scorci di grande interesse naturalistico. Anche in questo caso la partenza è fissata alle 9.30.

“Un sentito ringraziamento va al Comune di Rocca di Papa, alla Protezione Civile, all’AVIS e alla Pro Loco di Rocca di Papa per il prezioso supporto organizzativo e operativo che rende possibile la manifestazione – commenta Vito Carnevali, presidente dell’ASD Podistica Rocca di Papa – L’evento, quest’anno, si svolge sotto l’egida di OPES e rispetto alla passata edizione, entra a far parte del Circuito dei Castelli Romani: un’importante novità che consente agli atleti, sia delle classifiche assolute sia delle varie categorie, di accumulare punti validi ai fini della classifica generale del circuito”.

Il “Trail delle Carbonaie” si conferma così un evento in grado di coniugare sport, natura e promozione del territorio, rafforzando il proprio ruolo tra le manifestazioni trail più apprezzate dell’area dei Castelli Romani.