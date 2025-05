In Corsa Libera, in arrivo “Cronotuscolo” e “Attraverso i Cantoni”

Tutti gli appassionati del running l’8 giugno 2025 potranno cimentarsi con la decima e l’undicesima tappa del circuito In Corsa Libera. In arrivo un altro weekend ricco di emozioni con le gare Cronotuscolo e Attraverso i Cantoni.

La Cronotuscolo organizzata dall’A.S.D. Calcaterra Sport in collaborazione con l’A.S.D. Filippide Runners Team, andrà in scena nel suggestivo parco comunale dell’Ombrellino di Frascati. “La Cronotuscolo è un evento a cui siamo profondamente legati, non solo per il suo valore sportivo, ma anche per il suo significato affettivo – commenta Michele Gregoraci, presidente dell’A.S.D. Filippide Runners – La gara è infatti dedicata a Luca Foligni, un caro amico e appassionato di running, scomparso prematuramente, che vogliamo ricordare attraverso una manifestazione che unisce sport, natura e storia. Partiremo da Frascati, precisamente dal Parco dell’Ombrellino, per affrontare un tracciato di 10,2 km con 250 metri di dislivello positivo, che si snoda lungo la strada provinciale 73b fino a raggiungere l’Anfiteatro Romano del Tuscolo, un luogo ricco di storia e fascino, da cui si può godere di una vista mozzafiato che abbraccia i Colli Albani fino al mare. Il percorso – spiega Gregoraci – alterna tratti di asfalto e sterrato, con un suggestivo passaggio sulla strada romana, e si svolgerà in totale sicurezza grazie alla chiusura completa al traffico. Al termine della gara, presso il Parco dell’Ombrellino, adiacente a Villa Lancellotti, ci sarà un ricco ristoro finale, momenti di intrattenimento per i più piccoli e spazi espositivi dedicati alle realtà locali. Sono previsti numerosi premi, tra cui un riconoscimento speciale per l’atleta più giovane, che riceverà il Trofeo Luca Foligni. Abbiamo inoltre deciso di premiare la partecipazione delle società con classifiche basate sia sul criterio di qualità che di quantità, includendo anche una classifica di qualità rosa, calcolata sommando i migliori tre tempi femminili registrati da ogni squadra. Invito tutti gli amici e gli appassionati – conclude – a partecipare per vivere insieme una giornata ricca di emozioni, immersi nella bellezza del nostro territorio e nel ricordo di un caro amico”. Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 8 mentre la partenza dalle 9:30. Le iscrizioni resteranno aperte fino a giovedì 5 giugno 2025 alle ore 20. La quota di partecipazione alla gara competitiva è di 13 euro, mentre per la passeggiata non competitiva, che si svolgerà sullo stesso percorso, la quota è fissata a 10 euro. Sarà possibile iscriversi anche la mattina della gara, entro 40 minuti dalla partenza, con un costo di 17 euro. Le iscrizioni si potranno effettuare online tramite il sito https://racechronoservice.it/event/cronotuscolo_2025/.

Contestualmente, Cisterna di Latina si trasformerà in un vivace centro di sport e aggregazione grazie alla 37^ edizione della gara “Attraverso i Cantoni – Trofeo Madonna del Divino Amore”. L’evento, patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina e organizzato dalla Montello Running in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Cisterna di Latina, rappresenta un ritorno tanto atteso per la comunità. “Questa gara è stata ferma per più di dieci anni – commenta Sergio Zonzin presidente della Montello Running – È per tale ragione, che sono onorato di essere stato incaricato insieme alla mia società di farla ripartire ed il mio grazie va al Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini e all’assessore allo Sport Gaetana Capasso. Inoltre – prosegue Zonzin – vi aspettiamo per la Camminata Metabolica che ha già preso piede nel territorio di Cisterna con un’entusiasmante risposta della cittadinanza e che sarà riproposta all’interno della gara per offrire energia e rinnovamento alla città”. La corsa Attraverso i Cantoni prevede un percorso di 9,9 km, con partenza prevista alle 9 da via dell’Anello, e punto di ritrovo per gli atleti fissato a partire dalle 7. La quota di iscrizione per la gara competitiva è di 12 euro, con pacco gara garantito solo per le preiscrizioni effettuate entro giovedì 5 giugno 2025 tramite la piattaforma ENDU.net. Sarà comunque possibile iscriversi il giorno della gara, ma in quel caso il pacco gara non sarà assicurato. All’interno della manifestazione si svolgerà anche la Camminata Metabolica non agonistica, pensata per promuovere il benessere fisico e mentale, aperta a tutti, al costo di 10 euro con ristoro finale: per partecipare è obbligatoria la prenotazione della cuffia, contattando il numero 338.8157590 (Sergio).

Domenica 8 giugno sarà dunque una giornata che unisce sport, tradizione e comunità, dedicata a tutti coloro che amano correre, camminare o semplicemente partecipare a grandi momenti di aggregazione e condivisione.