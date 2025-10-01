In Corsa Libera, in arrivo Disco Run e Mezza dei Castelli Romani

Si avvicinano due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di corsa e sport all’aria aperta, con le tappe 20 e 21 del calendario podistico In Corsa Libera, Opes.

Sabato 4 ottobre pronti per la “Disco Run” al Campo Coni di Latina. L’evento, organizzato da Tabella Falcone sotto la guida del presidente Cristian Falcone, promette di essere una serata all’insegna del divertimento e dell’energia. Se siete pronti a correre al ritmo del vinile, non potete perdervi la prima corsa a 33 giri che si terrà a Latina. L’evento si svolgerà presso il Campo Coni di via Botticelli, offrendo un’esperienza unica dove sport ed energia si uniscono con il ritmo coinvolgente della musica. La gara si comporrà di 33 giri al ritmo di musica con balli ad ogni passaggio. Ad accompagnare i podisti il ritmo della band Viber pronta a intrattenere al ritmo delle cover internazionali pop, rock e new wave dagli anni ’80 ad oggi. I partecipanti potranno godere di un percorso dinamico, creando un’esperienza unica che unisce sport e intrattenimento. Al termine sarà presente anche un punto ristoro per finire la serata in compagnia.

“Siamo emozionati di inaugurare un evento completamente nuovo nel suo genere, un concerto con una corsa intorno – commentano gli organizzatori dell’evento Cristian Falcone ed Alessandro Anselmi – Una gara che punta più all’esperienza che al risultato tecnico e dove musica e divertimento avranno la meglio sulla competitività. Corse per i bambini, food, musica live con il gruppo VIBER e tante sorprese per passare un sabato sera differente nella splendida cornice del campo coni di Latina all’interno del weekend della festa dello sport OPES. Le iscrizioni sono ancora aperte sia per la corsa (per i più allenati) che per la staffetta (adatta a tutti). Per le gare dei bambini basta venire e farli divertire. Ci vediamo sabato 4 ottobre dalle 17:00, non mancate”.

La manifestazione prevede due tipologie di gare: una competizione singola di 13,2 km, equivalente a 33 giri, e una staffetta a squadre composta da tre partecipanti, ciascuno impegnato in 4,4 km, per un totale di 3×11 giri. La partenza è prevista alle ore 18:30, con il raduno dei partecipanti alle 17:00. Le quote di partecipazione sono di 15 euro per la gara individuale e di 30 euro per la staffetta, suddivisi in 10 euro a persona. Le iscrizioni sono aperte fino al 1 ottobre 2025 e possono essere effettuate presso i punti fisici Maione Feel, Go, Live in via Tiziano 13 a Latina e Vinileria in Viale IV Novembre 21. Per ulteriori informazioni, potete contattare il numero 338 768 6638.

Domenica 5 ottobre torna a Nemi (RM) la “Mezza dei Castelli Romani”. Gli amanti della corsa su lunga distanza avranno l’opportunità di partecipare allo storico evento giunto alla sua 26ª edizione. Organizzata dagli Amici del Parco dei Castelli Romani, sotto la guida di Vincenzo Francavilla, questa manifestazione rappresenta un appuntamento molto atteso.

“Sono molto soddisfatto – dichiara Vincenzo Francavilla presidente dell’Associazione organizzatrice Amici del Parco dei Castelli Romani – sia per il lavoro svolto con i volontari e con le istituzioni, sia con le Società sportive territoriali come la Piano ma arriviamo, Italiana Running, Podistica Solidarietà, LBM Sport e con altre società sportive attive nel circuito OPES di Latina In Corsa Libera. Grande soddisfazione inoltre per la partecipazione di atleti provenienti dagli USA, dalla Francia, dall’Inghilterra e di due atleti ipovedenti con i loro accompagnatori. La manifestazione si concluderà – aggiunge Francavilla – con la cerimonia di premiazione che sarà presenziata dai sindaci dei comuni attraversati dalla corsa. Insomma tutto è pronto per vivere una giornata di festa dello sport e dell’ambiente”.

L’evento è stato preceduto da alcuni incontri con sindaci e assessori comunali allo sport e cultura, con i comandi di Polizia Locale nei quali sono stati programmati interventi sul territorio sia per quanto concerne la sistemazione del percorso, sia per la regolamentazione del traffico sulle principali arterie dei Castelli Romani (Via Appia, Via dei Laghi, attraversamento dei comuni di Nemi, Genzano, Ariccia, Albano, Castel Gandolfo). Tutto è pronto, si parte dalla Piazza Belvedere di Nemi e da Palazzo Ruspoli. Il percorso, che attraversa i suggestivi paesaggi dei Castelli Romani, offre un’esperienza di corsa tra natura, storia e tradizione. L’Associazione impegnata nella valorizzazione naturalistica, sportiva e culturale, permette ai partecipanti di affrontare questa sfida su un tracciato unico di 21 km che attraversa città ricche di storia: Genzano, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato a Nemi tra le 7:00 e le 8:00 del mattino in Corso Vittorio Emanuele. Il pacco gara sarà consegnato esclusivamente ai primi 400 iscritti. È prevista anche una corsa agonistica di 10 km.