In Corsa Libera, in arrivo il primo Trofeo San Pancrazio

Albano Laziale è pronta ad accogliere il 1° Trofeo San Pancrazio, gara organizzata dall’A.S.D. Genzano Marathon in collaborazione con il Comitato festeggiamenti San Pancrazio e le associazioni “Quelli di Albano” e “Un attimo per noi”. L’evento, inserito come settima tappa del circuito Opes In Corsa Libera e come prima prova del Circuito dei Castelli Romani, si terrà domenica 11 maggio 2025 in onore di San Pancrazio, patrono della città di Albano Laziale. I partecipanti si sfideranno su un percorso di 10 km che offrirà loro l’opportunità di ammirare il suggestivo centro storico di Albano Laziale e di apprezzare le bellezze naturalistiche di Villa Doria. Il ritrovo è previsto alle ore 7:00 in Piazza Pia, ad Albano Laziale, con partenza ufficiale della gara alle ore 8:30. “Gli atleti dovranno percorrere tre giri di 3 km nel suggestivo centro storico, per poi attraversare la splendida Villa Doria per circa 1km” – spiega Giovanni Vitale, presidente dell’A.S.D. Genzano Marathon. Gli iscritti alla gara competitiva riceveranno un pacco gara contenente una t-shirt tecnica, un paio di calzini e un buono per un trattamento presso il centro estetico Amesté Beauty Advance. Oltre alla gara competitiva, sarà possibile partecipare anche alla passeggiata non competitiva, che si svolgerà sul medesimo tracciato. Le iscrizioni alla manifestazione chiuderanno giovedì 8 maggio alle ore 22:00. L’organizzazione si riserva la facoltà di chiuderle anticipatamente, a proprio insindacabile giudizio, al raggiungimento del limite massimo di 200 partecipanti. Oltre tale soglia, non è garantita la disponibilità del pacco gara. La quota di partecipazione è di 12,00 €. Qualora fossero ancora disponibili pettorali, sarà possibile iscriversi anche la mattina dell’evento, entro le ore 8:00, con quota maggiorata a 15,00 €. Le iscrizioni possono essere effettuate: Online, tramite il portale Race Chrono Service, con pagamento mediante carta di credito o bonifico bancario, utilizzando l’IBAN fornito al termine della procedura d’iscrizione. Offline, sia per iscrizioni singole che di gruppo, compilando l’apposito modulo predisposto dall’organizzazione e inviandolo, insieme alla copia del bonifico, all’indirizzo email: info@racechronoservice.it. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Genzano Marathon ASD, IBAN: IT72 0030 3239 1300 1000 0717 221.

“Desidero ringraziare il Comune di Albano Laziale, il negozio di articoli sportivi Bocci Sport, presso il quale sarà possibile ritirare il pacco gara a partire dal 10 maggio, il centro estetico Amesté Beauty Advance e tutti i volontari che stanno collaborando con impegno e passione per rendere questa giornata un’esperienza autentica e perfetta per celebrare il nostro Santo Patrono” – conclude Giovanni Vitale – Invito tutti gli amici della città di Albano Laziale, dell’A.S.D. Genzano Marathon e delle associazioni sportive partner dell’evento a condividere con noi una domenica speciale, all’insegna dello sport, dell’amicizia e della festa”.