In Corsa Libera, in arrivo il Trail delle Carbonaie

Il Circuito Opes “In Corsa Libera” si prepara per un altro week end all’insegna dello sport. Il prossimo 12 maggio 2024 infatti è in programma il Trail delle Carbonaie, tappa numero cinque del calendario.

Il Trail delle Carbonaie si svolgerà sotto l’organizzazione della Podistica Rocca di Papa con il patrocinio del Comune di Rocca di Papa. La gara ha fatto il suo esordio lo scorso anno nel calendario gare di In Corsa Libera, ma è già alla sua sesta edizione che si terrà a Rocca di Papa (RM).

Il percorso, rivisitato, si svilupperà su una nuova zona dei Monti di Rocca di Papa. Il trail percorrerà in gran parte sentieri per un totale di circa 13,5 km D+350m e sarà suddiviso in 500 metri all’interno del campo sportivo dove avrà inizio e fine la gara, 1,2 km di asfalto (inizio e fine gara) ed il restante di sentieri di montagna di cui 1,5 km single track.

“La gara è in continua crescita e ci adoperiamo ogni anno per migliorare – commenta il presidente della Podistica Rocca di Papa Vito Carnevali – Quest’anno abbiamo anche un nostro sito dove poter trovare tante informazioni e dove si possono effettuare le iscrizioni. Tutto è pronto vi aspettiamo il 12 maggio”. Come previsto dalla tipologia di gara, sul percorso sarà presente nr. 1/2 ristori di sola acqua. Non saranno presenti bicchieri di plastica, quindi si raccomanda ai partecipanti di munirsi di appositi contenitori per bere. Appuntamento alle ore 7.30 presso il campo sportivo G. Lionello di via Montepennolo per percorrere sentieri sterrati e scorci di bosco. Start ufficiale alle ore 9.30. Prevista anche una camminata non competitiva di 8 km D+200m. per maggiori informazione scrivere a podisticaroccadipapa@gmail.com o al numero 3343283346 – 3270906311.