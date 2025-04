In Corsa Libera, in arrivo il Trail di San Martino

In arrivo il Trail di San Martino – Memorial Andrea Zuccaro, sesta tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera, organizzato dall’A.S.D. Podistica Priverno con il patrocinio del Comune di Priverno. L’evento, in programma per il 1° maggio 2025 a Priverno, nasce con l’intento di sensibilizzare gli atleti e gli spettatori sui temi della sostenibilità ambientale, dimostrando come lo sport possa essere un mezzo valido per la promozione della tutela della biodiversità e dell’ambiente. Il Trail di San Martino rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare e far conoscere le bellezze del territorio come il Palazzo Tolomeo Gallio, il bosco del Castello di San Martino, il borgo medievale, la via Francigena e l’abbazia di Fossanova. La gara competitiva si svolgerà su un tracciato sterrato di circa 13 km caratterizzato da variazioni altimetriche D+258mt. Oltre alla gara competitiva sarà possibile partecipare anche a una passeggiata turistica non competitiva di 8 km, pensata per offrire ai partecipanti una giornata all’insegna del divertimento, dello sport, dell’educazione ambientale e della riscoperta del patrimonio storico del territorio.

“Il Trail di San Martino è una splendida occasione per trascorrere una giornata di festa a contatto con la natura e le bellezze del nostro territorio – afferma Rossano Viglianti, presidente della Podistica Priverno – Proprio per questo, oltre alla gara competitiva, abbiamo deciso di organizzare anche una passeggiata turistica non competitiva, per permettere a tutti di partecipare e godersi una giornata lontano dal caos cittadino, immergendosi così nei paesaggi storici e naturalistici che ci circondano”.

La gara competitiva prevede un costo di 15 euro comprensivo di pacco gara e contenente la squisita falia di Priverno. L’organizzazione inoltre permette di iscriversi in loco al costo di 15 euro sino a 30 minuti prima della partenza. Le pre-iscrizioni potranno essere effettuate fino al 30.04.2025.

Il ritrovo è previsto alle ore 8:00 presso il Castello di San Martino, dove i partecipanti saranno accolti con un caffè di benvenuto, mentre la partenza della gara è fissata per le ore 9:30. Le premiazioni inizieranno alle ore 11:30 e l’evento si concluderà intorno alle ore 13:00. Al termine della gara e durante la premiazione, gli atleti potranno godersi la giornata con un abbondante ristoro finale accompagnato da un vivace intrattenimento musicale.

“Ringrazio di cuore – conclude Rossano Viglianti – il Comune di Priverno, gli sponsor ed il Comitato Provinciale Opes Latina che ci hanno sostenuto durante tutta l’organizzazione dell’evento. Un ringraziamento speciale va a tutti gli iscritti: podisti, passeggiatori e accompagnatori che hanno scelto di passare un giorno di festa con la Podistica Priverno per ricordare il compianto Andrea, podista e membro fondatore della società sempre legato alla Podistica Avis Priverno”.