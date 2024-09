In corsa libera, in arrivo il Trail Road To Maenza

In arrivo domenica 29 settembre 2024, il Trail Road To Maenza, 17esima tappa del circuito podistico Opes “In Corsa Libera” e tappa del circuito Trail Cup Italia.

Il suggestivo Borgo di Maenza (Latina) è pronto ad accogliere gli appassionati di corsa in montagna per questa quarta edizione. La gara si snoderà su un tracciato di 21,6 km, con un dislivello positivo di 1000 metri, offrendo sfide avvincenti lungo i suggestivi sentieri dei Monti Lepini.

La gara competitiva è ideata dalla Fitness Montello Running di Sergio Zonzin, con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio di Opes, Comune di Maenza, Avis Comunale Maenza, Aquile dei Lepini ODV Maenza.

“Vi aspettiamo numerosi per un nuovo appuntamento con il Trail Road To Maenza – commenta il presidente della Montello Running Sergio Zonzin – Ringrazio in anticipo tutti coloro che si stanno adoperando per la riuscita della gara e ringrazio sia l’amministrazione comunale uscente di Maenza con l’ex Sindaco Claudio Sperduti che ci ha aperto le porte fino ad oggi ospitando tantissimi runners in questo paese, sia l’amministrazione attuale del Sindaco Loreto Polidoro, che ha scelto di dare ancora seguito a questo evento divenuto ormai tradizione territoriale. Tramite la gara sarà possibile scoprire tante bellezze di questo luogo e gustare i sapori locali anche grazie alle convenzioni attivate con le attività del posto”.

Il ritrovo pre-gara è previsto per le 7:30 in Piazza La Portella, davanti all’ingresso del Castello Baronale e la partenza della gara è programmato alle ore 9:30. La partenza è fissata alle ore 09:30. Il percorso, immerso nel cuore della natura, attraversa sentieri di montagna, offrendo una sfida per gli amanti del trail running. Saranno disponibili due punti ristoro al 10° km e al 15° km, mentre tutto il tracciato sarà ben segnalato con nastri bicolori e frecce indicatrici. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti (maschili e femminili) e i primi tre di ciascuna categoria di età, oltre ai donatori AVIS.

Il tracciato della gara percorrerà sentieri di montagna, che richiedono attenzione e fermezza di passo, specie nei tratti di discesa tecnica. In generale, i percorsi sono caratterizzati da sentieri e viottoli di montagna, terreni irregolari, ostacoli naturali che possono essere soggetti alle problematiche proprie di una corsa in ambiente naturale della montagna appenninica. Lungo il percorso sarà presente il personale dell’organizzazione. Il transito su strade aperte al traffico deve essere effettuato nel rispetto del codice della strada e con la dovuta attenzione da parte degli atleti.

Maenza offre oltre ad un suggestivo paesaggio, anche una straordinaria ricchezza di beni culturali: sono molti infatti i luoghi di interesse che la rendono una città eterna, come ad esempio il Castello Baronale eretto inizialmente come torre di avvistamento intorno al 1100-1200 e successivamente abitato dalle famiglie feudatarie che nel corso del tempo, si sono susseguite alla guida del borghetto, e ancora la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, la Piazza Coperta, la Chiesa di Sant’Eleuterio patrono della città e molto altro ancora.

Al termine della gara sarà possibile usufruire di docce ed è previsto un pasta party finale.

Iscrizioni aperte su Race Service. Per informazioni contattare il 338.8157590.