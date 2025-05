In corsa Libera, in arrivo Joyrun e Trail delle Carbonaie

Doppio appuntamento in arrivo per il Circuito Podistico Opes “In Corsa Libera” con le tappe numero otto e nove di calendario. Domenica 18 maggio 2025, sarà una giornata all’insegna dello sport e della passione per la corsa con due imperdibili appuntamenti che attendono gli atleti e gli appassionati del running: a Rocca di Papa la settima edizione del Trail delle Carbonaie e a Castel Romano la quinta edizione della Joyrun.

La “Castel Romano Joyrun” è una gara di corsa nazionale su strada organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM Sport Team. L’evento prevede una prova competitiva di 10 km omologata FIDAL ed una prova non competitiva di 9,9 km, con un percorso rinnovato e più veloce. La partenza è fissata per le ore 08:45 in Via del Ponte di Piscina Cupa, di fronte al primo ingresso dell’Outlet Castel Romano, con arrivo nella stessa via. Il ritrovo per gli atleti è previsto dalle ore 7:15 nella medesima area, dove sarà disponibile anche un parcheggio riservato ai partecipanti. La quota di iscrizione è pari a 15 euro. In scena anche la Fun Run di 5 km per godere insieme di una giornata speciale all’insegna dello sport. La registrazione all’evento può essere effettuata sul sito team.lbmsport.it. “La Joyrun certificata Fidal, offrirà un percorso rinnovato composto da due giri da 5 km – commenta Antonino Balzano vicepresidente LBM Sport Team – Per agevolare gli spostamenti sarà presente un servizio navetta gratuito andata e ritorno con partenza alle 7 dalla sede LBM di Via Tuscolana 187 e con rientro da Castel Romano alle ore 12:00. Quest’anno – spiega Antonino Balzano – non saremo in contemporanea con le atre Joyrun, ma la logistica rimane la stessa. Grazie al grande supporto della MCArturGlen, avremo tantissimi premi e card spesa da utilizzare presso il centro commerciale Castel Romano Designer Outlet. Grazie a tutto lo staff che sta lavorando per la buona riuscita della gara ed al nostro sponsor tecnico Puma. Per i runners un bel pacco gara con maglia e bandana. Vi aspettiamo anche con la corsa di 200 metri dedicata a tutti i bambini”. I punti food COFEE&GO! saranno aperti dalle ore 8:00 per accogliere i runners con una colazione energizzante prima della gara.

Ci spostiamo lungo un tracciato che si snoda tra splendidi sentieri immersi nei boschi, con la competizione podistica “Trail delle Carbonaie”, organizzata dalla Podistica Rocca di Papa. Chi ama la corsa in mezzo alla natura non può perdersi l’evento con ritrovo previsto alle ore 07:30 presso il Parco Comunale “La Pompa”, in via Pozzo del Principe a Rocca di Papa e partenza fissata alle ore 09:30. “Siamo davvero orgogliosi di poter dare vita a questo evento, giunto ormai alla sua settima edizione – afferma Vito Carnevali, presidente dell’ASD Podistica Rocca di Papa – Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni che ci hanno supportato nell’organizzazione, collaborando con entusiasmo e grande spirito di squadra. Un grazie particolare anche all’AVIS ed al Comune per il prezioso patrocinio, che ci ha permesso di portare avanti questa iniziativa con ancora più forza e visibilità. Quest’anno il pacco gara comprenderà uno zaino, che ci auguriamo possa accompagnare gli atleti nelle loro future sfide sportive. I vincitori di categoria saranno premiati con prodotti tipici locali, mentre i primi classificati assoluti, uomini e donne, riceveranno un prosciutto intero con tagliere e coltello, oltre a un capo tecnico da corsa. Invito tutti gli appassionati di trail del territorio a partecipare al nostro evento, ma anche chi semplicemente ama camminare nella natura, la nostra camminata non competitiva sarà un’occasione per vivere una giornata all’aria aperta, tra sport, amicizia e paesaggi mozzafiato”. ll tracciato ha una lunghezza complessiva di 15,5 km e presenta un dislivello positivo di circa +380 metri. Il percorso prevede 1,5 km su asfalto, andata e ritorno e il resto su sentieri sterrati, con continui saliscendi, immersi nella natura. I pettorali saranno disponibili per il ritiro la mattina stessa della gara. L’organizzazione consiglia a tutti gli iscritti l’utilizzo di scarpe da trail, bastoncini telescopici per chi li utilizza abitualmente, una giacca antipioggia, in caso di maltempo, e un recipiente personale per bere, poiché non saranno forniti bicchieri in plastica. La quota di partecipazione è di 13 euro, con possibilità di iscrizione in loco il giorno della gara a 15 euro, fino al raggiungimento di 300 iscritti. Il pacco gara è garantito ai primi 170 iscritti. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 19:00 del 16 maggio 2025. È possibile iscriversi online al sito podisticardp.it. Prevista anche una camminata che partirà alle ore 09:30 e si svilupperà su un affascinante percorso interamente su sentieri sterrati e tratti di bosco, con ripetuti saliscendi, per una distanza complessiva di 8 km e un dislivello positivo di circa +200 metri.