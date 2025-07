In Corsa Libera, in arrivo la CorriMacere

Tutto pronto per la 10^ edizione della CorriMacere – Trofeo SS. Francesco e Teresa, organizzata dall’A.S.D. Free Runners sotto l’egida della FIDAL, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Artena e la collaborazione dell’Associazione SS. Francesco e Teresa.

La manifestazione, valida come 15^ tappa del circuito podistico OPES “In Corsa Libera”, si terrà sabato 26 luglio 2025 ad Artena, località Macere, su un percorso di 9,9 km con partenza e arrivo presso il Campo Sportivo, antistante la chiesa. Il tracciato, suddiviso in tre giri da 3,3 km ciascuno, alterna tratti asfaltati e sterrati con leggere variazioni altimetriche che renderanno la gara ancora più dinamica.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa decima edizione – commenta il presidente della asd Free Runners Federico D’Amato – Ringraziamo in anticipo tutti coloro che supportano la manifestazione, i nostri sponsor, l’Amministrazione del Comune di Artena, l’Assessorato allo Sport, la Fidal Lazio e Coni Lazio che patrocinano l’evento. Un sentito ringraziamento – conclude D’Amato – va anche all’Opes Comitato Provinciale di Latina ed ai circuiti In Corsa Libera e dei Castelli Romani”.

Le iscrizioni di società e singoli atleti possono essere invece effettuate sul sito www.raceservice.it, nella pagina dedicata alla gara, entro le ore 20:00 del 24 luglio 2025. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara, fino a 30 minuti dalla partenza, sempre al costo di 15€.

Il ritrovo è previsto per sabato 26 luglio 2025 alle ore 16:30 presso il Campo Sportivo Comunale in via dello Sport 5, con partenza alle 18:45. Il tempo massimo di percorrenza è di 2 ore e lungo il tracciato saranno previsti un ristoro intermedio con acqua e uno finale con cibi e bevande. Sabato, prima del via, tutti i partecipanti potranno ritirare il pettorale presso i tavoli delle iscrizioni, aperti dalle 16:30 alle 18:15. Ai primi 300 iscritti sarà consegnato anche un ricco pacco gara, pensato per rendere ancora più speciale l’esperienza della CorriMacere.

Dopo la gara spettacolo musicale e stand gastronomici allieteranno la serata. La decima edizione della CorriMacere sarà sicuramente un appuntamento da non perdere per i tanti appassionati del running.