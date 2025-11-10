In Corsa Libera, in arrivo la Corsa Del Ricordo

Domenica 16 novembre 2025 si svolgerà a Latina la Corsa del Ricordo, ventiseiesima tappa del circuito In Corsa Libera Opes. L’evento che è presente su tutto il territorio nazionale, rappresenta un elevatissimo momento di ricordo per commemorale i tragici fatti delle Foibe e l’esodo delle popolazioni Giuliano – Dalmate.

La manifestazione sportiva è organizzata a Latina per il secondo anno dalla Montello Running di Sergio Zonzin, che con grande entusiasmo mette in campo l’esperienza nel settore podistico per tutti gli aspetti tecnico organizzativi che interessano l’evento, che è realizzato in collaborazione con ASI e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Latina e Coni Lazio.

Particolarmente suggestivo il percorso di 14,6 km con la gara disegnata intorno al Lago di Fogliano tra bellezze naturali ed asperità tecniche che renderanno l’edizione 2025 al contempo affascinante ed impegnativa per i partecipanti, riportando il running sullo storico tracciato della Mare Lago Terre Pontine che negli anni passati vedeva al via oltre 800 atleti. Un evento che godrà di un percorso panoramico, offrendo agli atleti e agli spettatori uno spettacolo unico tra natura e storia, grazie alla bellezza del paesaggio circostante e alla suggestiva cornice del lago. Questa corsa rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per celebrare la memoria e rafforzare il senso di comunità.

Il ritrovo si terrà a Latina presso il Borgo Villa Fogliano alle ore 7.30. Start alle 9.45 e fine prevista per le 13 circa. L’evento sarà aperto sia alla gara competitiva che a una camminata sportiva non competitiva di circa 7 km, lungo i percorsi panoramici attorno al Lago di Fogliano, con partenza e arrivo presso Villa Fogliano. Per partecipare è necessario inviare una mail al Centro Fitness Montello ASD all’indirizzo centrofitnessmontello@inwind.it

Le iscrizioni della gara di 14,6 km, sono aperte sulla piattaforma Endu fino alle ore 24:00 del 13 novembre 2025. Sarà comunque possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara presso il luogo di partenza.

Attraverso lo sport si tiene viva la memoria delle vittime delle foibe ed anche Latina sarà protagonista, per la seconda volta, di una delle tappe di questa grande iniziativa. La “Corsa del Ricordo” si distingue come un momento di grande significato simbolico e emotivo per promuovere valori di solidarietà e unità ed il percorso, diventa un ponte tra passato e presente, unendo le persone in un gesto di rispetto e speranza per un futuro migliore.