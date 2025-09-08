In Corsa Libera, in arrivo la Corsa delle 3 Ville – Trofeo Irilli

Torna a Tivoli uno degli appuntamenti podistici più affascinanti e impegnativi del panorama laziale: la nona edizione della “Corsa delle 3 Ville – Trofeo Irilli”, organizzata dalla A.S.D. Tivoli Marathon, in programma domenica 14 settembre 2025 ed in occasione del 20esimo anniversario della sua fondazione, ha riproposto una corsa storica e speciale nel panorama laziale. La gara sarà valida come 17esima tappa del circuito targato Opes “In Corsa Libera”.

“Si tratta di una gara impegnativa – commenta il presidente della Tivoli Marathon Marco Morici – su un tracciato ad anello di terra, asfalto e sanpietrini con lunghe e ripide salite ed un tratto sterrato in discesa molto tecnico. Sicuramente non è una gara facile e veloce, richiede grandi abilità tecniche e adattive. Il divertimento è assicurato”.

La gara si sviluppa su un tracciato straordinario, che collega due siti UNESCO, Villa Adriana e Villa d’Este, attraversando anche il sito archeologico del Santuario di Ercole Vincitore. Un percorso sorprendente di 10 km, pensato per far vivere ai partecipanti un’esperienza immersiva tra le bellezze storiche, archeologiche e paesaggistiche della città di Tivoli. Il tracciato, ad anello, si snoda su diverse tipologie di pavimentazioni e dislivelli, alternando tratti su terra, asfalto e sanpietrini, con ripide salite e un tecnico tratto sterrato in discesa. Si tratta di una gara impegnativa, non adatta a chi cerca una corsa veloce, ma ideale per chi ha buone abilità tecniche e adattive, e desidera mettersi alla prova in un contesto unico. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle ore 7:00 presso il Parco Andersen, giardino pubblico di Villa Adriana. Da lì partiranno: alle 9:00 la corsa non competitiva di 10 km alle 9:30 la gara competitiva e alle 9:35 la passeggiata ludico-motoria di 3 km, pensata per famiglie e camminatori. L’arrivo è previsto nello stesso punto della partenza. È disponibile un parcheggio gratuito in Via Don Agostino Panattoni. Le iscrizioni sono aperte online per singoli e società sul sito RaceService all’indirizzo: https://raceservice.it/corsa-delle-3-villetrofeo-irilli-2. La scadenza per le iscrizioni online è venerdì 12 settembre 2025 alle ore 20.

A tutti i partecipanti sarà garantito il pacco gara, il ristoro finale all’arrivo e una medaglia finisher in legno ecosostenibile, che valorizza il territorio attraverso simboli fortemente riconoscibili come l’acqua, fonte di vita e ricchezza della zona, e gli archi del Canopo di Villa Adriana. Anche quest’anno, la gara è dedicata con affetto all’atleta Irilli, figura di spicco della Tivoli Marathon e dell’atletica tiburtina, a cui questo evento vuole rendere omaggio per l’eredità sportiva e umana lasciata alla comunità.