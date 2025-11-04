In Corsa Libera, in arrivo la “Genazzano a Perdifiato”

Domenica 9 novembre 2025 è in arrivo la corsa “Genazzano A Perdifiato”, venticinquesima tappa del circuito podistico Opes, In Corsa Libera. L’Atletica Genazzano si prepara a celebrare la nona edizione della sua tradizionale gara podistica, un appuntamento ormai imperdibile per atleti e appassionati.

“La nostra gara podistica, giunta ormai alla 9ª edizione, è molto più di una semplice gara, è una festa dello sport e della comunità – commenta Antonella Ciprotti – presidente dell’associazione Atletica Genazzano – Ogni anno lavoriamo con entusiasmo per portare nel nostro paese centinaia di podisti ed appassionati, riempiendo le nostre strade di energia, sorrisi e passione. È il modo più bello per vivere insieme il nostro territorio e condividere l’amore per la corsa. Una parte significativa della manifestazione – aggiunge – è riservata ai più piccoli, veri protagonisti della giornata. L’Atletica Genazzano sottolinea come la presenza dei giovani rappresenti un valore fondamentale – I bambini sono il futuro dell’atletica e dello sport in generale, e vederli correre, divertirsi ed imparare i valori del rispetto e della sana competizione è, per il gruppo, la più grande soddisfazione”.

La corsa podistica è sulla distanza di 9,5 km, con un percorso che si svilupperà all’interno del centro storico. Oltre alla gara competitiva, la giornata offrirà un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere i giovani di ogni età. Dalle ore 9 prenderanno il via le competizioni riservate ai più piccoli, con prove dedicate alle categorie pulcini, ragazzi e cadetti. L’appuntamento è fissato alle 8:30 al Castello Colonna e la partenza della gara competitiva è prevista per le ore 10.

“Anche per quest’anno mi auguro la partecipazione del maggior numero possibile di runners, sia esperti che amatori – conclude la presidente Antonella Ciprotti – Vorremmo vedere Genazzano invasa da magliette colorate, da passi e voci che testimoniano quanto lo sport possa unire. L’obiettivo è far respirare a tutti, anche solo per un giorno, quella passione che portiamo dentro da tanti anni. Vi aspettiamo numerosi a Genazzano! Che siate atleti, semplici camminatori o spettatori, venite a vivere una giornata di sport, amicizia e condivisione. La corsa è libertà, è passione, ed è ancora più bella quando si vive insieme.”

È possibile iscriversi al sito https://bio.site/atleticagenazzano fino al 7 novembre alle ore 20. È consentito anche iscriversi il giorno stesso della gara in loco. Le iscrizioni per le categorie giovanili potranno essere effettuate entro sabato 8 novembre o direttamente in loco. I pettorali saranno consegnati il giorno della gara.

A tutti coloro che porteranno a termine la gara, sarà consegnata una medaglia ricordo “Finisher”, simbolo di impegno, passione e determinazione ed ai primi 200 iscritti per la corsa competitiva, è previsto un pacco gara riservato. Sono previsti punti di rifornimento lungo il percorso per sostenere gli atleti durante la gara e un ricco ristoro finale per celebrare al meglio lo sforzo e la conquista del traguardo.