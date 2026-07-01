In Corsa libera, in arrivo la Jennesina

La Jennesina torna con la sua 19ª edizione a cura della A.S.D. Tivoli Marathon del presidente Marco Morici. La storica gara di 10,2 km, valida come undicesima tappa del circuito In Corsa Libera Opes, si svolgerà sabato 4 luglio 2026, regalando ai partecipanti un percorso suggestivo tra natura, storia e panorami mozzafiato.
Il ritrovo è fissato per le 14 a Jenne Piazza Madonna delle Grazie, mentre lo start è previsto per le 18 presso il Monastero di Santa scolastica. Dopo aver affrontato il percorso, i runner taglieranno il traguardo nel centro storico del borgo, accolti dall’atmosfera caratteristica dei suoi vicoli.
Il percorso della Jennesina si sviluppa lungo un affascinante itinerario che collega il Monastero di Santa Scolastica, nei pressi di Subiaco, al suggestivo centro storico di Jenne, attraversando gli splendidi scenari naturali del Parco dei Monti Simbruini. Un tracciato ricco di fascino, che ripercorre luoghi profondamente legati alla figura di San Benedetto da Norcia e alla celebre regola “Ora et Labora”.
Dal punto di vista tecnico, la gara propone un falsopiano in salita di circa 7,5 km, con pendenze che raggiungono il 5%, ideale per mettere alla prova resistenza e ritmo. Segue una discesa di 2,5 km che accompagna gli atleti fino alle porte di Jenne. Gli ultimi 500 metri, tra le caratteristiche vie del borgo medievale, regalano un finale emozionante e molto coinvolgente, con il traguardo accolto dal calore del pubblico.
Tutti gli iscritti riceveranno la maglia tecnica ufficiale dell’evento, mentre a ogni atleta che completerà la gara sarà consegnata una medaglia celebrativa finisher, ricordo della partecipazione alla 19ª edizione della manifestazione.