In Corsa Libera, in arrivo la Jennesina

Tutto pronto per la 18^ edizione della Jennesina, storica gara podistica che partirà da Subiaco e si concluderà nel suggestivo borgo medievale di Jenne. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Tivoli Marathon in collaborazione con la Pro Loco di Jenne, si svolgerà sabato 5 luglio e sarà valido come 13^ tappa del circuito podistico OPES “In Corsa Libera”. Gli atleti si sfideranno su un percorso panoramico di 10 km, immerso nella natura e caratterizzato da delle dolci salite. Il percorso unirà i monasteri di Santa Scolastica e di San Benedetto con il centro storico dell’incantevole borgo medioevale di Jenne. I podisti si immergeranno totalmente nelle bellezze naturali del Parco dei Monti Simbruini e attraverseranno i luoghi sacri in cui visse San Benedetto da Norcia. Dopo aver affrontato 7,5 km di dolci salite, con pendenze variabili fino al 5%, gli atleti percorreranno una discesa di 2,5 km che li condurrà alle porte di Jenne, dove li attenderà un emozionante passaggio finale di 500 metri nel cuore del borgo. Gli atleti arriveranno al traguardo passando tra vicoli e scorci caratteristici, accolti dal calore del pubblico e da suggestive musiche che renderanno ancora più speciale l’arrivo. Per celebrare la partecipazione a questa storica manifestazione, a tutti i partecipanti, sarà consegnata una medaglia speciale dell’evento.

“Non è stato un anno semplice, ma siamo riusciti comunque a dare vita alla 18^ edizione della Jennesina – ha dichiarato Marco Morici, presidente dell’A.S.D. Tivoli Marathon – Un risultato che dimostra il forte impegno nel portare avanti una manifestazione che, da quasi vent’anni, valorizza il nostro territorio e coinvolge un numero sempre crescente di appassionati. La Jennesina è ormai un appuntamento fisso nel panorama podistico e la grande richiesta degli atleti ci ha dato la spinta per andare avanti e superare ogni ostacolo. La Jennesina non è solo una gara, è un simbolo di identità e appartenenza. Per questo abbiamo voluto affiancare alla corsa anche un momento conviviale, organizzando una cena aperta a tutti gli atleti e ai loro accompagnatori. Sarà l’occasione per vivere insieme una serata nel cuore di Jenne, tra musica, tradizioni e spirito di comunità. Lo sport, ancora una volta, si conferma un potente strumento di aggregazione”.

ll ritrovo degli atleti e il ritiro del pacco gara sono previsti a partire dalle ore 14.00 presso Piazza Madonna delle Grazie, a Jenne, dove sarà disponibile anche l’area parcheggio. Il servizio navetta per raggiungere la zona di partenza, situata nei pressi dei Monasteri di Santa Scolastica, sarà attivo a partire dalle ore 15:30. La partenza ufficiale della gara è fissata per le ore 18:00, proprio di fronte al suggestivo Monastero di Santa Scolastica. Le iscrizioni, sia per singoli atleti che per società, sono attive sul portale www.icron.it e resteranno aperte fino alle ore 20:00 di venerdì 4 luglio fino al raggiungimento di 300 partecipanti per la gara competitiva e 100 per la non competitiva.

Al termine della competizione, come da tradizione, il cuore del borgo si animerà con un momento di festa aperto a tutti. A partire dalle ore 20:00, in Piazza Madonna delle Grazie, si terrà una cena conviviale dedicata agli atleti e agli accompagnatori, un’occasione speciale per celebrare insieme lo sport, la fatica condivisa e il senso di appartenenza a una comunità.