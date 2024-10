In Corsa Libera, in arrivo la quinta edizione del Trail dei Santi

In arrivo la quinta edizione del Trail dei Santi, in programma venerdì 1° novembre 2024 a Rocca Priora (RM) in occasione della festività di Ognissanti. La competizione, organizzata dall’A.S.D. Polisportiva Rocca Priora sotto la guida di Marco Rosola, con il patrocinio del Comune e della Regione Lazio e sotto l’egida Fidal e Opes, rappresenterà la ventiduesima tappa del circuito In Corsa Libera e la quarta del circuito dei Castelli Romani.

Come spiega il presidente della Polisportiva Rocca Priora Marco Rosola: “Quest’anno gli atleti si sfideranno su un nuovo percorso di 14,5 km con un dislivello positivo di 500m. Abbiamo deciso di rinnovare il tracciato per offrire agli atleti nuove sfide e un’esperienza ancora più avvincente. La partenza sarà, come nelle edizioni precedenti, sulla pista di atletica dello Stadio Montefiore, con lo start previsto per le ore 10:00.”

Il percorso sterrato si snoderà nell’area boschiva del comune di Rocca Priora, passando per alcuni dei punti più suggestivi del territorio. Il traguardo sarà situato, come di consueto, sulla pista dello Stadio Montefiore.

Il desiderio del presidente Rosola è quello di superare i 220 iscritti dell’edizione precedente, un obiettivo ambizioso ma raggiungibile, grazie all’entusiasmo che cresce di anno in anno attorno all’evento. Inoltre, come annunciato dal presidente, quest’anno saranno messi in palio ben 62 premi di categoria, a cui si aggiungono 6 riconoscimenti per la categoria assoluti, 3 per gli uomini e 3 per le donne.

Il costo dell’iscrizione è di € 15,00, da versare al momento del ritiro del pettorale, previa compilazione dei seguenti Google Form: https://forms.gle/3JPEm9ERgTDtyrmo9, https://forms.gle/gTtt3EzefVztoaJ67. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 ottobre 2024. Inoltre sarà possibile, sebbene sconsigliato, iscriversi anche in loco il giorno della gara, fino a un’ora prima della partenza, al costo di € 17.

Per tutti gli iscritti sarà possibile ritirare il proprio pettorale durante l’intera giornata di sabato 31 ottobre 2024, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, presso lo Stadio Montefiore di Rocca Priora. Il ritiro avverrà esclusivamente su appuntamento, da prenotare contattando il presidente Rosola al numero 3313625701. Anche quest’anno gli atleti riceveranno un pacco gara particolarmente ricco e variegato contenente sia delizie locali, come vino e miele del territorio, ma anche prodotti essenziali come integratori specifici utili a supportare le performance sportive.

Il presidente Rosola ha voluto sottolineare anche l’importanza del sostegno ricevuto per l’evento: “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine agli enti patrocinanti, alla FIDAL, all’OPES e alle forze dell’ordine. Il loro supporto è fondamentale per garantire il successo della manifestazione e per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti i partecipanti.”