In Corsa Libera, in arrivo la We Run Latina- Trofeo Calabresi

Sabato 21 dicembre, presso il Parco San Marco di Latina, si correrà la We Run Latina – Trofeo Calabresi. L’evento, organizzato dal Running Club Latina in collaborazione con il Comitato Provinciale OPES di Latina e con il patrocinio del Comune di Latina, sarà la 24^ tappa del Circuito In Corsa Libera.

La gara, caratterizzata da un percorso pianeggiante e veloce, si svolgerà su un tracciato di 6 km nell’area di Parco San Marco con un passaggio nel suo centro. Gli atleti affronteranno un circuito di 2 km da ripetere per tre volte.

Il trofeo Calabresi è stato istituito per ringraziare ed omaggiare la nota farmacia Calabresi di Latina che da molti anni sponsorizza, incoraggia e sostiene le attività dell’associazione podistica del presidente Mirko Montin.

“Desidero esprimere la mia gratitudine verso il Comitato Provinciale Opes Latina per il prezioso supporto offerto nell’organizzazione dell’evento – commenta Montin – con un ringraziamento particolare a Davide Fioriello neo-rieletto vicepresidente Nazionale Vicario di Opes Italia. Colgo inoltre l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i podisti di Latina e delle altre località a partecipare alla gara, per condividere insieme una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia”.

Il ritrovo è previsto alle 14:00 a parco San Marco, la partenza sarà alle ore 16:00 ed è possibile iscriversi sul sito www.digitalrace.it, in area gare, fino al 18 dicembre, al prezzo di 12 €. Sarà possibile iscriversi anche in loco, il giorno della gara, entro le ore 15, qualora siano ancora disponibili i pettorali. L’edizione del 2024 sarà vincolata ad un massimo di 300 iscritti. Gli iscritti potranno ritirare i pettorali dalle 14:30 alle 15:30 presso Parco San Marco e potranno ritirare anche il pacco gara contenente un telo mare in microfibra celebrativo dell’evento, una sacca porta scarpe ed eventuali gadget degli sponsor. Gli atleti potranno usufruire dei bagni del Campo Coni di Latina di Via Botticelli, a 100 mt da Parco San Marco. Al termine della gara, i corridori troveranno un ristoro finale con acqua, frutta e thè caldo.

Saranno assegnati numerosi premi: al primo classificato un buono acquisto per calzature del valore di 180 euro offerto da Maione Store, una cassetta di frutta e una coppa; al secondo classificato un buono acquisto per calzature del valore di 90 euro offerto da Maione Store, una cassetta di frutta e una targa; al terzo classificato una latta di olio extravergine d’oliva da 5 litri, un set di birre East Side, 500 g di miele di Gialas, una cassetta di frutta e una targa. Inoltre, saranno premiati anche i primi tre classificati di ciascuna categoria.

Le società con almeno 15 atleti classificati saranno premiate con rimborsi pettorali: 200€ e trofeo per il primo posto, 150€ e targa per il secondo posto, 100€ e targa per il terzo posto. I rimborsi saranno erogati entro il 30 gennaio 2025. Inoltre, il Leone d’Argento sarà assegnato alla società che totalizzerà il miglior tempo complessivo, calcolato sommando i tempi dei primi tre atleti uomini e donne.