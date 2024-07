In Corsa Libera, in arrivo Notturna Tre Torri e Jennesina

Doppio appuntamento tra le fila del circuito podistico In Corsa Libera. Sabato 6 luglio 2024 tutto è pronto per la “Notturna Tre Torri ” di Ceprano (FR) e per la “Jennesina” a Jenne (RM), rispettivamente tappe numero otto e nove di calendario.

La Notturna Tre Torri è giunta alla sua quindicesima edizione sotto l’organizzazione dall’Atletica Ceprano del presidente Sandro Ceccacci. Una corsa podistica regionale sulla distanza di 9.950 km, da completarsi in quattro giri su percorso cittadino pianeggiante, con due discese di circa 150mt e due brevi salite di 50 e 150mt.

Il percorso sarà transennato, illuminato e chiuso al traffico con segnalazione chilometrica. La gara, oltre a costituire il Trofeo Avis è patrocinata dal Comune di Ceprano e sotto l’egida della Fidal Comitato Regionale Lazio e provinciale di Frosinone. Il ritrovo è fissato alle ore 19,30 in Piazza Martiri di Via Fani (centro città), con partenza alle ore 21.30. Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito raceservice.it entro giovedì 4 luglio ore 20.00. In Loco non si accettano iscrizioni il giorno della gara, salvo eccezioni concordate con l’organizzazione. La quota di iscrizione è di €10 (pagamento in loco). Il pacco gara sarà garantito ai primi 350 iscritti con l’esclusivo porta medaglie. Il ritiro dei pettorali sarà disponibile dalle 19,30. L’associazione ha pensato anche ai più piccoli, con una corsa a loro dedicata fino ai 13 anni, per poter percorrere da 150 a 800 metri. Il ritrovo per loro è alle 17 con partenza della prima gara alle 18.30. Al termine ristoro finale con pasta party, dolci e cocomerata per tutti. Per maggiori informazioni notturnatretorri@libero.it – 339.7638952.