In Corsa Libera, in arrivo StraFrosinone e Mezza Maratona dei Castelli Romani

Domenica 13 ottobre 2024 sarà una data significativa per gli amanti delle corse su strada nel Lazio con le tappe diciannove e venti del circuito podistico In Corsa Libera. Due eventi sportivi di grande rilievo che celebreranno importanti traguardi: la Mezza Maratona dei Castelli Romani giunta alla 25^ edizione e la StraFrosinone, che raggiungerà il prestigioso traguardo della 40^ edizione. Le gare offriranno agli appassionati di sport l’opportunità di vivere due esperienze uniche tra natura, storia e spirito sportivo.

Partiamo da Frosinone, che ospiterà la StraFrosinone Memorial Luciano Renna e Maria Teresa Collalti, una delle competizioni cittadine più antiche e prestigiose del Lazio, che da quarant’anni accoglie un gran numero di podisti. L’A.S.D Atletica Frosinone, con il supporto dell’Opes e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e Provinciale di Frosinone, organizza la gara di 13.500 km che si svilupperà su un percorso cittadino caratterizzato da variazioni altimetriche. La partenza e l’arrivo sono previsti presso il Parco Matusa alle ore 9:30. Lungo il percorso saranno predisposti diversi punti di ristoro, posizionati ai chilometri 5, 8 e 7,5, per garantire il corretto supporto agli atleti durante la gara. Inoltre, al termine della competizione, i partecipanti potranno usufruire di un’area dedicata al ristoro post-gara. Dedicata a tutti invece, la passeggiata “StraCamminando Family” della distanza di 3 km circa, con partenza a seguire della competitiva. Il presidente dell’Atletica Frosinone, Roberto Ceccarelli, sottolinea l’importanza di questo evento: “La 40^ edizione della StraFrosinone rappresenta un traguardo storico per la nostra società e per la città di Frosinone. Per quattro decenni, l’Atletica Frosinone ha lavorato con passione e impegno per rendere questa manifestazione un simbolo della nostra città. Per celebrare questa importante occasione, abbiamo preparato una medaglia speciale, la Finisher Medal ‘Sie curze la 40^StraFrosinone’, che sarà consegnata a tutti gli atleti che taglieranno il traguardo, oltre alla medaglia, saranno distribuite ai partecipanti anche delle polo celebrative. Un ringraziamento speciale va agli enti patrocinanti, tra cui la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone e il Comune di Frosinone, per il loro prezioso supporto, oltre che a tutti i nostri sponsor, senza i quali la realizzazione di questo evento non sarebbe stata possibile. Invitiamo inoltre tutte le società della provincia di Latina a partecipare a questo evento, contribuendo a rendere ancora più straordinaria questa edizione”.

Nello stesso giorno ci spostiamo a Nemi, dove l’Associazione Amici Parco Castelli Romani del presidente Vincenzo Francavilla, in collaborazione con il Comune di Nemi, organizza la Mezza Maratona dei Castelli Romani. La partenza della gara è prevista alle ore 9:00 da Piazza Umberto I, nella splendida cornice del borgo di Nemi. La gara permetterà agli atleti di sfidarsi lungo un percorso di 21,097 km, attraversando alcuni dei paesaggi più affascinanti dei Castelli Romani. Quest’anno, l’edizione assume un significato speciale, celebrando non solo il traguardo del 25° anniversario della competizione, ma anche i 40 anni dalla nascita del Parco Regionale dei Castelli Romani. La manifestazione rappresenterà quindi una fusione perfetta tra sport, natura e storia. Il tracciato della gara si snoda tra alcune delle strade più suggestive e panoramiche del territorio come la Galleria di Sotto, la Galleria di Sopra, e le pittoresche Vie Appia e Via dei Laghi. I concorrenti avranno l’opportunità di ammirare panorami spettacolari sui laghi di Nemi e Castel Gandolfo, trasformando la gara in un’esperienza irripetibile che unisce il fascino della competizione sportiva alla straordinaria bellezza del paesaggio naturale. Oltre alla Mezza Maratona, l’organizzazione propone altri due eventi: una corsa podistica competitiva di 10 km, che toccherà alcuni dei punti più affascinanti di Nemi e Genzano, con un suggestivo tratto lungo il lago ed una passeggiata di 5 km non competitiva, aperta a tutti, con partenza dal Museo delle Navi Romane di Nemi e arrivo nel centro storico del borgo.

“La XXV edizione della Mezza Maratona dei Castelli Romani, alla quale si è aggiunta una corsa podistica di 10 km, è ormai nella sua ultima fase finale – commenta il presidente Vincenzo Francavilla – Tutto ciò che era prevedibile è stato previsto, dalla regolamentazione del traffico e la segnalazione fino a tutta l’organizzazione che un evento di tale portata richiede. Si prevede la partecipazione di alcune centinaia di atleti provenienti, oltre che dal Lazio, da alcune altre regioni – aggiunge – Il percorso prevede l’attraversamento di luoghi e la percorrenza di strade assai suggestive”.

Si parte infatti da Nemi e lungo la Nemorense si arriva sull’Appia, si corre sul corso di Genzano verso Ariccia per poi scendere lungo Via dell’Anfiteatro Romano verso la famosa Piazza Pia, base del tridente e luogo di affaccio del Duomo di Albano, s’imbocca Galleria di Sotto verso Castel Gandolfo e la Galleria di Sopra, dalla quale si arriva a Via dei Laghi per poi scendere verso Nemi a Piazza Umberto I. Per la 10 Km si scende da Genzano verso il lago alla sommità del quale è sita Nemi. Gli atleti impegnati lungo un percorso di saliscendi si troveranno avvolti in panorami mozzafiato (vista di due laghi, monumenti storici, ecc) che mitigheranno la fatica.

L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dai comuni di Nemi (capofila), Genzano, Ariccia, Albano, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, da venticinque anni si svolge per promuovere la conoscenza del territorio dei Castelli Romani mediante il turismo sportivo e per stimolare l’attività motoria e sportiva per le persone di ogni età. La manifestazione si terminerà alla presenza di rappresentanti della Regione Lazio, della Città Metropolitana , dal Sindaco di Nemi e degli altri comuni patrocinanti, che premieranno gli atleti classificati alle prime tre posizioni. Un caloroso saluto video ai partecipanti è stato rivolto dalle varie volte campione del mondo sulle lunghe distanze (100 km) Giorgio Calcaterra. La Mezza Maratona dei Castelli Romani non è solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma anche un’occasione straordinaria per promuovere a livello nazionale e internazionale la bellezza naturale e storica di Nemi e dell’intero comprensorio dei Castelli Romani.