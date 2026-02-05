In Corsa Libera, la natura di Molella pronta alla Run 26′

Dopo il successo della Maratona Maga Circe che come ogni anno apre ufficialmente il circuito podistico Opes In Corsa Libera, domenica 8 febbraio la natura di Molella farà da cornice alla Molella Run ’26, gara di Easy Trail da 9,5 km a dislivello zero, seconda prova ufficiale del calendario 2026.

Una manifestazione che unisce sport, territorio e memoria, essendo valida come II° Memorial “Alessandro Maracchioni”, nel segno del ricordo e della condivisione.

L’evento, organizzato dall’Associazione Smile Games con il patrocinio del Comune di Sabaudia, del Parco Nazionale del Circeo e sotto l’egida OPES Latina, avrà come punto di ritrovo la Chiesa Nostra Signora di Fatima – Molella, con raduno fissato alle ore 8.30 e partenza alle ore 9.30.

Il percorso, immerso nel verde e completamente pianeggiante, è pensato per essere accessibile e coinvolgente, ideale sia per gli atleti più esperti sia per chi si avvicina al trail running, mantenendo però intatto lo spirito competitivo del circuito OPES.

Grande attenzione anche al lato agonistico, con premiazioni per i primi assoluti, le categorie maschili e femminili per un evento curato e orientato alla valorizzazione degli sportivi.

“La Molella Run unisce perfettamente sport, natura e territorio – commenta il Direttore Tecnico del trail, Marco Ricci – È una gara adatta a tutti, ma con una forte identità tecnica e organizzativa. Colgo l’occasione per ringraziare il comitato provinciale OPES Latina, l’amministrazione del Comune di Sabaudia per il supporto e la collaborazione, e un ringraziamento particolare al Delegato allo Sport Massimo Mazzali, sempre vicino alle iniziative sportive che valorizzano il territorio e la partecipazione. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa seconda edizione”.

La Molella Run ’26 si candida così a essere non solo una gara, ma un appuntamento capace di coniugare sport, memoria e territorio, rafforzando lo spirito del circuito OPES In Corsa Libera e offrendo agli atleti un’esperienza autentica e coinvolgente.

Iscrizioni al sito www Race service. Pacco gara per tutti con prodotti tipici dei sapori del Circeo e novità 2026 una fantastica sorpresa che porterete sempre con voi.

A titolo completamente gratuito ci sarà una camminata per tutti di circa 5 km immersa nel cuore del parco del Circeo. Lo staff di Smile Games ha inoltre sottoscritto una convenzione con il ristorante Le fonti di Lucullo per un pranzo completo a soli 25 euro per chi lo desidera, prenotazioni al numero 3939660113. Ricco post gara e un reintegro adeguato di sali minerali post fatica.