In Corsa Libera, la Sagrantino Running conquista tutti

Un successo per la “Sagrantino Running”, tappa numero venticinque del circuito podistico Opes “In Corsa Libera” che si è tenuta in Umbria.

Giunto alla sua quarta edizione, il “Wine Trail” si è svolto il 28 e 29 ottobre nei territori di Montefalco e Bevagna, che hanno accolto tanti appassionati del trail, ma anche della buona cucina. Ben 1800 il totale dei partecipanti che hanno preso parte ai due giorni di eventi organizzati dalla asd Athena. Numeri importanti che testimoniano il successo della gara molto caratteristica che ha condotto tantissimi atleti fuori regione suddivisi in 800 trail, 400 enogastrocamminata, 200 ragazzi, 100 nordica e 300 family walk.

“Un solo, unico e grande grazie alle 1800 persone che hanno colorato questa due giorni di Sagrantino Running – The Wine Trail – commenta la presidente della asd Athena Gabriella Renzi – Dall’Enogastrocamminata al Nordic Walking, dalla Sagrantino Young Run alla Family Run, passando per lo spettacolo a favore dei bambini per chiudere con le gare trail, anzi WineTrail, regine di questo evento. Mesi di lavoro certosino per far quadrare il tutto e permettere ai nostri ospiti di vivere un week-end di sport, enogastronomia, cultura, storia e territorio. Un grazie immenso a tutti coloro i quali ci hanno creduto mostrandoci fiducia ma soprattutto amicizia. Un grazie a chi, a tutti i livelli, si è prodigato affinché tutto andasse per il meglio. Uno stratosferico grazie alle decine e decine di volontari che sono il cuore pulsante di tutte le manifestazioni e della nostra in particolare. Un grazie a Montefalco e Bevagna per la loro ospitalità. L’ultimo grazie lo riserviamo a noi stessi, stanchi, sfiniti e veramente consumati ma orgogliosi di aver accolto centinaia di sorrisi. Questo è Sagrantino Running – The Wine Trail – un sogno che ogni anno si realizza grazie ai cuori grandi come i vostri…e anche un pò come i nostri”.

Sport, cucina e buon vino, la Sagrantino Running si è svolta sulla tripla distanza per gli appassionati di trail: Ultra-trail di 45 km, Medio trail di 25 km e Short trail di 13 km, con il supporto della FIDAL Umbria e il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Montefalco e Bevagna, del Consorzio Tutela Vini Montefalco e del CONI Umbria.

Sui 13km, la distanza più corta e partecipata, successo di Giulio Moriconi Atletica Winner Foligno in 54’50” davanti a Marco Capocci #iloverun Athletic Terni (56’57”) e Manuel Moriconi Runcard (57’00”), mentre al femminile la spunta Benedetta Caporicci della Molon Lab (1h06’22”) su Silvia Gaffi Runner Trainer (1h08’10”) e Maya Brunetti Forum Sport Center (1h12’45”). Nella gara dei 25km Domenico Liberatore Podistica Solidarietà è il primo classificato in 1h48’53”, sul podio con lui Andrea Rofena At Running (1h50’21”) e Nicola Zibetti Winner Foligno (1h53’14”). Cristina Mercuri Winner Foligno guida la graduatoria femminile in 2h10’16”, più staccate Cinzia Ponzetti Senigallia (2h17’04”) e Claudia Pezzatini Run&SMile (2h26’33”). Infine i 45km con i successi di Marco Paniccia Podistica Pontinia (3h53’57”), seguito da Gilberto Sadotti Trail Running Project (3H54’30”) e Alessio Cesaroni Bike Zone (3h54’31”). Per le donne trionfa Lisa Magnago (4h58’32”) Piano Ma Arriviamo, seconda Agnieszka Malgorzata Wojtal della Centro Fitness Moltello (4h59’20”) e terza Cristiana Galotti Tra le Righe (5h58’16”).

Presente alle premiazioni il Governatore della Regione Umbria Dott.ssa Donatella Tesei.